Cambian los subsidios a la luz y el gas: el Gobierno define quiénes pagarán la tarifa plena desde 2026

Un decreto que firmará Javier Milei oficializará el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reducirá las categorías de usuarios a dos y dejará sin asistencia a ciertos hogares en un contexto de fuertes aumentos tarifarios.

Nuevo esquema de subsidios a la luz y el gas. Fuente: Edesur.

El presidente Javier Milei firmará un decreto en los próximos días para oficializar un profundo cambio en el esquema de subsidios de las tarifas de gas y luz. La medida comenzará a regir a principios de 2026 y dejará sin efecto la actual segmentación de tarifas dividida en tres niveles: ingresos altos, medios y bajos, para dar paso a un nuevo régimen más acotado, con tan solo dos categorías de usuarios.

Implementación del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados

De esta manera, el Gobierno nacional avanza con la implementación del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que fue presentado esta semana por la Secretaría de Energía a través del informe de cierre de la consulta pública.

¿Cómo será el subsidio al gas?

Este nuevo esquema distinguirá entre hogares subsidiados y sin subsidiar, por lo que deberán abonar el costo pleno en las tarifas, tanto de luz eléctrica como de gas natural.

El Ejecutivo recibió observaciones por parte de ciudadanos durante el proceso de consulta, además de entes reguladores provinciales, distribuidoras y cooperativas eléctricas y de gas.

Una de las principales observaciones se refirió a los topes de consumo subsidiado según las diferentes zonas del país. En respuesta, se adelantó que se revisará la política de subsidios para el 2026 con la posibilidad de ampliar los bloques de consumo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, especialmente en las provincias del norte y del sur del país.

¿Cómo será el subsidio de la luz? Foto: Freepik

“El reconocimiento de la heterogeneidad climática y territorial de la Argentina es un factor clave para definir consumos energéticos básicos y garantizar condiciones mínimas de acceso al servicio”, se puede leer en el informe oficial.

Por tanto, el Gobierno prevé introducir ajustes regionales sin modificar la estructura general del nuevo régimen que en semanas empezará a estar vigente.

¿Qué hogares dejarán de tener los subsidios?

El cambio de esquema contempla que los hogares que no mantendrán los subsidios serán aquellos cuyos ingresos familiares superen las tres canastas básicas totales (CBT). Según el último dato del Indec, esto equivale a $3.771.987,09 mensuales. Por el contrario, conservarán el subsidio aquellos hogares con ingresos inferiores a ese número.

Concretamente, los hogares alcanzados por el subsidio tendrán una bonificación del 50% de la tarifa de eléctrica. Ese descuento se aplicará sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales durante el verano y el invierno, mientras que en los meses de otoño y primavera el tope subsidiado será de 150 kWh por mes.

En la actualidad, reciben asistencia estatal 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas natural, correspondientes a hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 CBT, es decir, alrededor de $5,65 millones mensuales.

Una aclaración importante que hicieron desde la Secretaría de Energía es que aquellas personas que ya están inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse. Además, los más de 3,3 millones de beneficiarios del Programa Hogar para la compra de garrafas también quedarán incorporados al SEF.

Una medida que adopta el Gobierno para suavizar el impacto de su disposición es que se implementará una bonificación adicional excepcional durante el mes de enero 2026. Es decir, la energía eléctrica contará con un subsidio total del 75% y el gas natural -que no tiene asistencia durante el verano- recibirá un descuento del 25%. Este beneficio se irá reduciendo de manera gradual, a razón de un 2% mensual, hasta desaparecer completamente en diciembre de 2026.

El nuevo esquema de subsidios de tarifas de luz y gas. Foto: NA.

Respecto del gas, la bonificación del 50% se aplicará solamente durante los meses de mayor consumo, es decir, entre abril y septiembre. Por lo tanto, en los períodos de menor consumo no habrá subsidio.

Cabe recordar que estas modificaciones se dan en el marco de un 2025 con fuertes subas tarifarias. En diciembre, las mismas de gas natural registraron una suba interanual del 28% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y las de electricidad aumentaron un 19% en ese mismo período.