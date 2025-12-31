El futuro de Los Gallegos: la empresa que podría quedarse con la compra del principal shopping de Mar del Plata

Un importante grupo busca sumar su 18° centro comercial a su portfolio, con la compra de un paseo de compras icónico de “La Feliz”. Los detalles.

El shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Tripadvisor.

En pleno corazón de Mar del Plata, uno de los centros comerciales más emblemáticos de la ciudad atraviesa un momento de incertidumbre sobre su futuro. El tradicional shopping Los Gallegos, con décadas de historia y anclaje en la vida comercial de “La Feliz”, podría cambiar de manos en las próximas semanas si prosperan las negociaciones que se vienen llevando adelante entre las partes involucradas.

La empresa que está en la mira para quedarse con esta emblemática propiedad es el Grupo Irsa, uno de los mayores desarrolladores y operadores de centros comerciales en la Argentina. La compañía construyó un amplio portafolio de shoppings en distintas regiones del país y busca consolidar su presencia en plazas importantes del interior, como parte de su estrategia de expansión fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Tripadvisor.

Por su parte, Los Gallegos no es un shopping más en el paisaje urbano de Mar del Plata. Ubicado en Rivadavia 3050, este centro comercial fue durante años un punto de encuentro obligado para locales y turistas, ofreciendo una variada oferta de marcas, entretenimiento y servicios. Su historia data de principios del siglo XX y se consolidó como uno de los paseos de compras más importantes de la Costa Atlántica.

Sin embargo, con los cambios en los hábitos de consumo y la creciente competencia del comercio electrónico y otros espacios comerciales más modernos, Los Gallegos tuvo que adaptarse a una realidad distinta. Las conversaciones entre Irsa y los actuales propietarios, aunque aún no oficiales ni cerradas, generan expectativa sobre la posibilidad de una reconversión con inversiones en infraestructura, una renovación del mix comercial y una nueva estrategia de posicionamiento que reactive el tradicional paseo de compras.

Contexto de la negociación y perspectivas para Mar del Plata

Tras la venta de la de la icónica Tienda Los Gallegos de avenida Luro y San Juan, la empresa homónima evalúa desprenderse del tradicional paseo de compras ubicado en la intersección de Belgrano y La Rioja.

Más allá del interés de Irsa, fuentes del sector aseguran que la operación se maneja con hermetismo y que todavía restan definiciones clave antes de cualquier anuncio oficial. Si se concreta, este movimiento no solo significaría un cambio de propiedad, sino también una potencial inyección de inversiones y una nueva etapa para un ícono del comercio marplatense.