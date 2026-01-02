El nuevo Trambus promete revolucionar el tránsito en CABA: cómo funcionará la onda verde de los semáforos inteligentes

El nuevo sistema de transporte busca mejorar la conectividad urbana y reducir los tiempos de traslado, con un recorrido que atraviesa varios barrios porteños y un esquema de onda verde que prioriza el paso del Trambus en los cruces clave.

Recorrido del Trambus. Foto: Noticias Argentinas.

La Ciudad de Buenos Aires sigue sumando novedades y beneficios para sus vecinos y visitantes. En esta oportunidad se trata de un nuevo medio de transporte público para aliviar el camino entre el sur y el norte, y comenzará a funcionar en 2026.

Con recorrido definido, el Trambus T1 traerá un cambio importante para el usuario de la Ciudad por comodidad, tiempo y sustentabilidad, perfilándose como un cambio clave en la movilidad citadina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Trambus de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

Este innovador medio de transporte recorrerá ocho barrios y, sin la necesidad de atravesar el microcentro, unirá Nueva Pompeya, Aeroparque y Costanera Norte. Este será el primer ramal de autobuses eléctricos que, de forma directa, conectará ambas zonas en tiempo “récord”, ya que tendrá recorridos más rápidos y previsibles.

¿Cuál es el objetivo principal del Trambus para los usuarios del transporte público de la Ciudad?

Si bien el objetivo es uno, implica dos partes fundamentales: el ahorro de tiempo en el viaje y, relacionado con ello, no tener que realizar combinaciones entre medios de transporte para movilizarse entre ambas zonas.

Algunas características y ventajas centrales del Trambus que unirá el sur y norte de la Ciudad

Es totalmente eléctrico y sustentable.

Tendrá un carril exclusivo.

Circulación más fluida.

Mejorará la regularidad del transporte público.

Paradas ubicadas a 500 metros permitirán que recorridos que actualmente superan 90 minutos bajen a menos de una hora.

En horas pico, se espera una frecuencia de cuatro minutos entre unidades.

Viaje directo entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

Permitirá conexión con las líneas A, B, D, E y H del Subte.

Conexión con los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur.

Conexión con el Metrobús del Sur y de Juan B. Justo.

Tendrá tarifa integrada con el Subte y descuento automático al combinar ambos servicios.

Con ello, el Trambus T1 buscará consolidarse como una alternativa eficiente para viajar por la Ciudad de Buenos Aires.

Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X @gcba

¿Cómo funcionará la onda verde con el Trambus?

Es uno de los aspectos más destacables del sistema, ya que la implementación de semáforos inteligentes con onda verde sincronizada permitirá acortar el tiempo del recorrido. En definitiva, es a través de la telemetría que los semáforos detectan la llegada del Trambus y extienden el tiempo de la luz verde hasta que la unidad cruce la intersección de las calles, priorizando así el transporte público y acortando los tiempos de viaje.

Además de los beneficios descriptos, en 2026 se prevé la construcción de más de 70 paradas en todo el recorrido y, en 11 de ellas, habrá servicios de guardado de bicicletas, lockers y puntos de retiro de envíos.

¿Cuáles son los barrios por los que pasará el Trambus?

En total son ocho los barrios por los cuales transitará el Trambus sin pasar por el microcentro. Los mismos son:

Parque Patricios.

Boedo.

Parque Chacabuco.

Almagro.

Caballito.

Villa Crespo.

Palermo.

Nueva Pompeya.

¿Cuál será la autonomía del Trambus?

Al ser totalmente eléctricas las unidades del Trambus, las mismas contarán con una autonomía de 270 kilómetros, reduciendo considerablemente el impacto ambiental y sonoro.