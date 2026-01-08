Día del Gauchito Gil: quién fue y por qué se lo conmemora este jueves 8 de enero

Es una de las figuras religiosas más convocantes del país. Cada 8 de enero miles de fieles llegan al santuario ubicado en la ciudad correntina de Mercedes, para rendirle homenaje en el aniversario de su muerte.

Cada 8 de enero Corrientes recibe a miles de fieles del santo pagano, el gaucho Antonio Gil, más conocido como “El Gauchito Gil”, una leyenda popular argentina que cada año convoca a miles de creyentes en la localidad correntina de Mercedes para homenajearlo en el aniversario de su muerte.

Se celebra hoy el día de Gauchito Gil

El nombre real de esta leyenda era Antonio Mamerto Gil Nuñez, quién fue capturado y condenado a muerte por desertar, pero el hecho de que lo convirtiera en una hito popular fue otro. Según cuenta la leyenda, antes de ser ejecutado de un corte en la garganta, Gil le hizo a su verdugo un pedido muy especial: que rezara en su nombre por la vida de su hijo enfermo.

Luego de la ejecución del Gauchito Gil, el verdugo se encontró con su hijo, gravemente enfermo, y al recordar las palabras de Gil, el hombre rezó por su hijo y este se recuperó milagrosamente, convirtiendo a la figura de este gaucho en una leyenda.

Santuario del Gauchito Gil en Corrientes. Foto: archivo.

Si bien, la leyenda del Gaucho Gil y la devoción hacia nacieron en Corrientes, su popularidad se extendió a lo largo y ancho de la Argentina, e incluso, otros países, cuyos creyentes llegan a su santuario, ubicado a ocho kilómetros de la ciudad de Mercedes sobre la ruta 123, cada 8 de enero como muestra de su fe.

Claves para entender la historia del Gauchito Gil

El Gauchito Gil es una de las figuras religiosas más convocantes de la Argentina. A continuación, las claves para entender su historia:

1.El nombre completo del Gauchito era Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez.

2.La leyenda nació en Corrientes y participó en la Guerra de la Triple Alianza. Luego de eso fue reclutado para la guerra civil en la misma provincia donde nació.

3.Huyó del ejército durante la guerra civil en Corrientes, lo que provocó que fuera perseguido y ejecutado por las autoridades.

4.Es considerado como un santo popular, sobre todo por los viajeros y camineros que lo consideran un protector y un realizador de milagros.

5.Si bien su santuario se encuentra en la ciudad de Mercedes, Corrientes, lugar al que asisten miles de devotos cada 8 enero para rendirle homenaje en el día de su muerte, su popularidad se refleja a lo largo y ancho de toda la Argentina.