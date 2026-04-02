Peaje, medidas

A partir de esta semana, los excombatientes de Malvinas cuentan con la exención total del pago de peajes en todas las autopistas porteñas. La medida fue impulsada por la Ley 6.930 de la Legislatura y reglamentada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad este jueves 2 de abril en el marco del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. El trámite ya se encuentra operativo a través de la empresa AUSA.

El beneficio alcanza a todos aquellos veteranos que hayan servido en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante la Guerra de Malvinas de 1982. El beneficio se aplica a un vehículo por beneficiario -ya sea auto o moto- y requiere una gestión previa para impactar en el sistema de TelePASE.

Peajes. Foto: NA

Peajes gratis para excombatientes de Malvinas: el paso a paso para realizar el trámite online

La gestión es 100% digital y se inicia a través del portal oficial de la concesionaria: