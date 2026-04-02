Atención a los peajes gratis para veteranos de Malvinas: cómo gestionar el trámite en 5 pasos
Tras la reglamentación de la Ley 6.930, los excombatientes de Mavinas que operaron en el TOM y el TOAS podrán circular sin cargo por las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A partir de esta semana, los excombatientes de Malvinas cuentan con la exención total del pago de peajes en todas las autopistas porteñas. La medida fue impulsada por la Ley 6.930 de la Legislatura y reglamentada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad este jueves 2 de abril en el marco del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. El trámite ya se encuentra operativo a través de la empresa AUSA.
El beneficio alcanza a todos aquellos veteranos que hayan servido en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante la Guerra de Malvinas de 1982. El beneficio se aplica a un vehículo por beneficiario -ya sea auto o moto- y requiere una gestión previa para impactar en el sistema de TelePASE.
Peajes gratis para excombatientes de Malvinas: el paso a paso para realizar el trámite online
La gestión es 100% digital y se inicia a través del portal oficial de la concesionaria:
- Acceso al portal: ingresar a www.ausa.com.ar, dirigirse a la sección de Atención al Cliente y seleccionar la pestaña específica de Exención Veteranos de Malvinas.
- Declaración Jurada: se debe descargar el formulario oficial desde la web, completarlo íntegramente y firmarlo (puede ser firma digital o de puño y letra escaneada).
- Envío de documentación: remitir un correo electrónico a la casilla excombatientesmalvinas@ausa.com.ar adjuntando la siguiente documentación en formato digital:
- Validación: una vez enviado el mail, el Centro de Atención al Cliente procesará los datos y enviará una confirmación con los pasos finales por la misma vía.
- Dispositivo TelePASE: si el usuario ya posee el dispositivo instalado, el beneficio se vinculará automáticamente tras la confirmación. En caso de no tenerlo, se le indicará a qué oficina deberá asistir para la colocación gratuita del TAG.