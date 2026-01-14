Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 14 de enero de 2026, 13:09
UTV, Vehículo todoterreno.
UTV, Vehículo todoterreno.

El siniestro ocurrido en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, volvió a encender la alarma sobre el uso de vehículos recreativos en los médanos y la falta de controles efectivos.

El choque, que tuvo lugar el lunes por la tarde, involucró a un UTV (Utility Task Vehicle - vehículo de tareas utilitarias) que salió de las dunas y colisionó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

A causa del impacto, un nene de ocho años, Bastián Jerez, resultó gravemente herido y está internado en estado crítico.

El parte policial señaló que el UTV, un modelo Can-Am, circulaba desde el sector de médanos cuando se produjo el choque frontal. En ese mismo vehículo viajaban el menor y su padre, de 30 años, que sufrió heridas en el rostro. Bastian fue hallado inconsciente con un fuerte traumatismo de cráneo.

También podría interesarte
Parte médico de Bastián tras el accidente en La Frontera de Pinamar: su situación delicada impide que sea trasladado

Parte médico de Bastián tras el accidente en La Frontera de Pinamar: su situación delicada impide que sea trasladado

Accidente en La Frontera de Pinamar: un menor de 8 años está en grave estado tras un choque entre un UTV y una camioneta

Accidente en La Frontera de Pinamar: un menor de 8 años está en grave estado tras un choque entre un UTV y una camioneta

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

¿Qué es un UTV?

La gravedad del caso volvió a generar conmoción y a reavivar el debate que se da año a año en la Costa Atlántica con la circulación de UTV y otros vehículos off-road en zonas de arena, especialmente en sectores donde confluyen tránsito recreativo y vehículos convencionales.

Un UTV es un vehículo todoterreno diseñado para transportar pasajeros en terrenos difíciles. A diferencia de los cuatriciclos, cuentan con asientos en hilera, volante, cinturones de seguridad y una jaula antivuelco.

Estas características los volvieron populares tanto para tareas rurales como para actividades recreativas en médanos y playas.

Hay que tener en cuenta que la estabilidad de los UTV depende en gran medida de la experiencia del conductor y las condiciones del terreno. Por lo tanto, especialistas advierten que su uso recreativo sin la capacitación adecuada. Es que justamente en superficies sueltas, como la arena, y a velocidades altas, pueden perder adherencia, al tiempo que se aumenta la distancia de frenado y provocar vuelcos o choques.

Choque en Pinamar. Foto: eltrece

Tras el accidente, se renovaron los pedidos para avanzar en reglas claras que incluyan capacitación obligatoria para conductores, uso estricto de elementos de seguridad, límites de velocidad y controles periódicos en los accesos a los médanos. La tragedia volvió a evidenciar la necesidad de equilibrar el turismo aventura con la seguridad, para evitar que hechos como este se repitan.