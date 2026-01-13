Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

El último parte médico de Bastián Jerez, el menor que resultó gravemente herido tras chocar mientras se desplazaba a bordo de un UTV en Pinamar, confirmó que su estado de salud continúa siendo crítico. Según informaron autoridades del Hospital Municipal de la ciudad balnearia, el paciente no se encuentra en condiciones de ser trasladado y ya debió ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas desde su ingreso.

Choque en Pinamar. Foto: eltrece

El estado de salud de Bastián

El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), bajo asistencia respiratoria mecánica y con inestabilidad hemodinámica. Al momento de su ingreso al centro de salud, los profesionales constataron una hemorragia intraabdominal severa, lo que motivó una cirugía de urgencia.

Durante el primer procedimiento quirúrgico, los médicos detectaron una rotura hepática con compromiso de grandes vasos sanguíneos. Ante ese cuadro, se realizó un packing hepático con el objetivo de contener la hemorragia. Además, durante la intervención fue necesaria la transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma, debido a la importante pérdida de sangre.

Tras esa operación, Bastián permaneció internado en terapia intensiva con un cuadro de salud delicado y sin lograr estabilidad hemodinámica. En la jornada de este martes, y ante la persistencia del estado crítico, el equipo médico decidió su reingreso al quirófano para una segunda intervención.

En esta nueva cirugía se llevó a cabo el recambio del packing de contención hepática. Según precisaron los profesionales, la exploración quirúrgica no evidenció sangrado activo, lo que representó un dato alentador dentro de un contexto clínico aún complejo. No obstante, el paciente continúa en estado crítico y sigue sin reunir los criterios necesarios para un traslado.

Choque en Pinamar. Foto: NA

Desde el hospital señalaron que, en cuanto la condición clínica lo permita, se evaluará de inmediato su derivación a un centro de mayor complejidad. Mientras tanto, el Hospital Municipal mantiene contacto permanente con el servicio de terapia intensiva pediátrica de referencia provincial. En paralelo, equipos especializados brindan acompañamiento y contención psicológica a la familia del menor.