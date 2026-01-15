Mientras Bastian continúa en estado crítico, el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV rompió el silencio:

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastian Jerez, de 8 años, habló por primera vez ,y a través de sus redes sociales, agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

Choque en Pinamar. Foto: eltrece

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.

El niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Facebook/Bettiana Delfina.

El accidente

Mientras la causa continúa para saber quién tuvo responsabilidad en el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera, la mamá de Bastian también se manifestó de manera pública y sostuvo que el responsable del siniestro es el conductor de la camioneta.

Choque en Pinamar. Foto: NA

Ambos vehículos, la Amarok y el UTV, fueron secuestrados en la causa para realizar las pericias correspondientes y así evaluar la responsabilidad de los protagonistas.

La salud de Bastian

Un nuevo parte médico del nene internado en el hospital municipal de Pinamar señaló que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente este jueves. Es la tercera vez que ingresa al quirófano. En el choque, el pequeño sufrió un severo golpe que le provocó lesiones en el hígado y una hemorragia interna.

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

También habló en un medio de Pinamar Macarena, la mamá del nene. “Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando”, aseguró.