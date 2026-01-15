Obras en la Ruta Provincial 2. Foto: AUBASA

En plena temporada turística de verano, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa con un ambicioso plan de obras viales en los principales accesos a la Costa Atlántica, con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial e impulsar el turismo.

Los trabajos incluyen la repavimentación de la Autovía 2 y el avance de la transformación en doble mano de la Ruta 11, dos corredores estratégicos para miles de viajeros.

Avanzan las obras en la Ruta 11. Foto: NA.

Las obras están a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Dirección de Vialidad y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), y forman parte del denominado Corredor Vial Atlántico, que conecta el Área Metropolitana con los principales destinos balnearios de la provincia.

Información importante: cuántas obras se realizan y qué rutas están involucradas

El plan integral contempla 14 obras distribuidas en 19 municipios, con un total de 627,2 kilómetros intervenidos y a intervenir. Los trabajos incluyen la transformación de rutas en autovías, repavimentaciones, construcción de nuevos distribuidores, mejoras en la señalización y puesta en valor del entorno vial.

Avanzan las obras en la ruta 11. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Además de la Autovía 2 y la Ruta 11, el programa alcanza a las rutas provinciales 63 y 74 y a la Autopista Buenos Aires–La Plata, corredores clave durante el verano por el fuerte incremento del tránsito hacia la Costa Atlántica.

Desde el Ejecutivo provincial destacan que la mejora de la infraestructura vial es fundamental tanto para el turismo como para el desarrollo productivo y la seguridad de quienes circulan por estas rutas.

“Cada verano, miles de familias eligen la Costa bonaerense, por eso en la Provincia seguimos trabajando para que el viaje sea más seguro y más rápido, con obras de mejora y modernización”, aseguró Katopodis. Y agregó: “Es una infraestructura clave para impulsar el turismo, fortalecer el desarrollo productivo y mejorar la seguridad vial”.

Autovía 2: repavimentación total y obras en marcha

Uno de los frentes de obra más importantes se concentra en la Autovía 2, donde Vialidad Provincial ejecuta 140 kilómetros de repavimentación entre Dolores y Maipú, un tramo estratégico por ser el punto donde se bifurcan los accesos hacia la Costa Atlántica a través de las rutas provinciales 63 y 11.

En etapas previas ya se completaron las obras de repavimentación de ambas calzadas y banquinas en 146 kilómetros, incluyendo retornos y vinculaciones, beneficiando a los partidos de La Plata, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores.

Además, avanza la licitación de las obras que abarcan 67 kilómetros entre Maipú y Coronel Vidal, mientras que se encuentra en proceso la licitación del último tramo entre Coronel Vidal y Mar del Plata, lo que permitirá que, por primera vez en la historia, la Autovía 2 quede repavimentada en toda su extensión.

Obras en la Ruta Provincial 2. Foto: AUBASA

Ruta 11: avanza la transformación en autovía

Otro eje central del plan es la transformación en autovía de la Ruta Provincial 11, desde Villa Gesell hasta Mar Chiquita, una obra que incluye la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la traza existente en una extensión de 72,4 kilómetros.

Esta intervención beneficiará a más de 7.000 vehículos que circulan diariamente hacia los principales balnearios de la costa bonaerense. Durante 2025, ya se habilitaron 12 kilómetros al tránsito, entre el kilómetro 411 y el 423, en el partido de Villa Gesell, y actualmente avanza la licitación del tramo entre Mar de Ajó y Pinamar.

Mientras continúan los trabajos, se mantienen dos desvíos activos sobre la Ruta 11: a la altura de los kilómetros 480 y 481, en sentido descendente hacia Villa Gesell, y entre los kilómetros 454 y 480.

Mejoras en las rutas 63 y 74

En el mismo corredor vial, ya se completaron las obras de repavimentación de la Ruta 63, que conecta las rutas 2 y 11, y se proyecta la licitación de 18 kilómetros entre Esquina de Crotto y Dolores.

Además, se encuentra en instancia de licitación la repavimentación y puesta en valor de 3,3 kilómetros de la Ruta 74, desde la rotonda de General Madariaga hasta la estación de peaje, junto con otros 50 kilómetros entre General Madariaga y Pinamar.

Con estas obras en marcha, la Provincia busca garantizar viajes más seguros, rápidos y eficientes durante la temporada alta y sentar las bases de una red vial moderna que acompañe el crecimiento del turismo y la actividad económica en la Costa Atlántica.