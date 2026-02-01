Ruta Nacional 8 Pilar-Pergamino Foto: Argentina.gob

La Ruta Nacional 8, una de las vías más importantes del país para conectar la Ciudad de Buenos Aires con el oeste argentino, será totalmente remodelada con el objetivo de mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y garantizar la estabilidad del trazado. Las obras se concentran en puntos estratégicos del tramo Pilar–Pergamino, donde se registra un alto flujo diario de vehículos particulares, transporte de carga y servicios logísticos.

En la zona de la bajada Da Fonte, cerca de Arroyo Dulce, la empresa Sacde lleva adelante trabajos clave para estabilizar taludes y reforzar terraplenes que se vieron afectados por deslizamientos de tierra. Entre las tareas que se tendrán en cuenta para este remodelamiento, se realizará el relleno de suelos con maquinaria pesada, drenaje superficial para prevenir nuevos deslizamientos, la nivelación y compactación del terraplén y el perfilado y el reacondicionamiento de banquinas.

Desde el mes de agosto pasado, técnicos de Sacde y Vialidad Nacional realizaron relevamientos para planificar una obra de refuerzo estructural en los laterales de la autopista. El objetivo principal es evitar daños en el pavimento y mejorar la seguridad vial en un tramo clave del corredor.

Ensanchamiento y repavimentación en Pilar para mejorar el tránsito

En paralelo, se finalizó una etapa fundamental del ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar, en el tramo comprendido entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín.

La obra forma parte de un plan integral de modernización urbana que busca renovar los principales corredores viales del distrito. Actualmente, el Municipio avanza en el cruce de Ruta 8 y Tratado del Pilar, además de trabajos de demarcación, cordones y veredas hasta la avenida Zeballos.

La tercera etapa contempla la repavimentación del tramo que conecta Zeballos con la avenida Kirchner. Cabe recordar que en 2023 el entonces presidente Alberto Fernández inauguró la finalización de la Autopista RN 8 entre Pilar y Pergamino, una obra iniciada en 2006 que fue retomada tras años de paralización.

En territorio bonaerense, por la Ruta Nacional 8 circulan más de 24.000 usuarios por día. El corredor forma parte de las seis rutas radiales más importantes del país, junto a las rutas nacionales 3, 5, 7, 205 y la Autopista 9.