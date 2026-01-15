Viajar a la Costa Atlántica: las claves de Vialidad para circular sin multas por rutas bonaerenses. Foto: NA

Con el avance de la temporada de verano 2026, las rutas que conectan la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con los destinos turísticos de la Costa Atlántica registran un aumento sostenido del tránsito.

Ante este panorama, la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones clave para circular de forma segura y evitar multas en las rutas bonaerenses.

Viajar a la Costa Atlántica: las claves de Vialidad para circular sin multas por rutas bonaerenses. Foto: argentina.gob.ar

El incremento de vehículos se concentra especialmente en corredores estratégicos como la Autovía 2, la Autopista Buenos Aires–La Plata y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, muchas de las cuales atraviesan zonas donde actualmente se desarrollan obras viales. Por ese motivo, las autoridades remarcan la importancia de respetar las normas de tránsito y planificar el viaje con anticipación.

¿Por qué es clave respetar las normas de tránsito en rutas bonaerenses?

Desde Vialidad Provincial explican que las recomendaciones difundidas no son simples sugerencias, sino que en su mayoría forman parte de la legislación nacional de tránsito vigente. No cumplirlas puede tener consecuencias graves, tanto en términos de seguridad vial como en sanciones económicas.

De acuerdo con datos oficiales, una gran parte de los siniestros viales registrados durante el verano están vinculados a excesos de velocidad, consumo de alcohol, cansancio al volante y falta de controles básicos del vehículo.

Viajar a la Costa Atlántica: las claves de Vialidad para circular sin multas por rutas bonaerenses. Foto: argentina.gob.ar

Las 8 recomendaciones de Vialidad para viajar seguros

Para reducir riesgos y evitar multas en las rutas bonaerenses, Vialidad Provincial enumera los siguientes puntos fundamentales:

Circular siempre con las luces bajas encendidas.

Tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Respetar los límites de velocidad máxima y mínima.

Usar el cinturón de seguridad en todos los asientos.

No sobrepasar vehículos cuando hay doble línea amarilla.

Los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero y con el sistema de retención correspondiente.

Dormir y descansar adecuadamente antes de emprender el viaje.

Alcohol cero al volante.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede derivar en multas económicas, además de aumentar el riesgo de accidentes.

Viajar a la Costa Atlántica: las claves de Vialidad para circular sin multas por rutas bonaerenses. Foto: NA.

La importancia de planificar el viaje antes de salir a la ruta

Uno de los aspectos en los que más énfasis pone Vialidad Provincial es la planificación previa del viaje. Mantener el vehículo en condiciones óptimas va más allá de contar con la VTV al día: implica revisar frenos, neumáticos, luces, niveles de aceite y agua, y asegurarse de que todo funcione correctamente en los días previos a la salida.

Asimismo, se recomienda consultar el estado de las rutas, prever paradas para descansar y evitar manejar durante muchas horas seguidas. Estas medidas apuntan a proteger la vida de conductores, acompañantes y peatones, especialmente en un contexto de alta circulación vehicular.

Viajar informado, respetar las normas y conducir de manera responsable son factores clave para disfrutar de las vacaciones sin sobresaltos y llegar a destino de forma segura.