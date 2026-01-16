Caos de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

En el barrio porteño de Boedo, el Gobierno de la Ciudad hará una modificación en dos calles que cambiarán de sentido de circulación. La medida regirá desde el próximo 20 de enero y está destinada a mejorar y acelerar el tránsito en esa zona. Se trata de Avelino Díaz y Las Casas, que dejarán de ser mano única y pasarán a tener doble sentido de tránsito.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de un plan de renovación vial que busca mejorar la circulación en la zona. Según informaron desde el Gobierno porteño, el objetivo principal es mejorar la accesibilidad de los frentistas, evitar recorridos innecesarios, optimizar la seguridad vial y lograr un mejor ordenamiento del tránsito en el barrio.

Las calles Avelino Díaz y Las Casas cambiarán de sentido para optimizar el ordenamiento vial. Foto: Seguridad Vial

Además, remarcaron que este cambio permitirá una circulación más fluida y reducirá desvíos que hoy generan congestión en calles cercanas.

Cómo será el nuevo sentido de circulación en dos importantes calles de Boedo

Las modificaciones alcanzan a los siguientes tramos:

Avelino Díaz: entre Doblas y avenida La Plata, pasará a tener doble mano.

Las Casas: entre avenida La Plata y José Mármol, también tendrá doble sentido de circulación.

Para evitar confusiones, se realizarán nuevas demarcaciones en el asfalto, se colocarán carteles de señalización actualizados y se modificarán los nomencladores en las esquinas. Además, durante los primeros días, habrá agentes de tránsito en la zona para orientar a los conductores y facilitar el periodo de adatpación.

Cuál es la calle que cambia en CABA

Sin embargo, una vez finalizada esa etapa, quienes no respeten el nuevo sentido de circulación serán sancionados. Circular en contramano es considerada una falta grave según el Código de Tránsito de la Ciudad. Las multas pueden ir de 200 a 1000 unidades fijas, lo que equivale a montos que van desde $159.702 hasta $798.510, teniendo en cuenta el valor actual de la unidad fija ($798,51).

Desde el Ministerio recomiendan prestar atención a la nueva señalización, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar multas y garantizar una circulación segura en el barrio.