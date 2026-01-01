Multa por tomar mate y manejar en la ruta: las provincias que lo prohíben

Si bien la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe el consumo de la infusión, sí exige que el conductor mantenga ambas manos en el volante. La normativa también aclara para comer, fumar o manipular dispositivos tecnológicos.

La Ley Nacional de Tránsito no prohíbe explícitamente el consumo de mate. Foto: Unsplash.

Tomar mate es una costumbre muy común en la Argentina, sobre todo durante los viajes largos por ruta. Pero, aunque parezca algo habitual, en algunas provincias esta práctica puede considerarse una grave infracción de tránsito.

Si bien la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe el consumo de la infusión, sí exige que el conductor mantenga ambas manos en el volante. No obstante, la acción de “cebar” puede ser considerada como una conducción insegura o distracción peligrosa.

Dos provincias aplican multas por tomar mate al conducir. Foto: Unsplash.

En Mendoza, rige el Decreto 326/18 que exige el control total del vehículo en todo momento. Con la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva se actualizaron los valores de las multas, con una suba aproximada que ronda el 19% en las Unidades Fijas (UF).

La multa prevista alcanza hasta 1.000 unidades fijas. Con el valor estimado de la UF para 2026, fijado en $500, la sanción puede llegar a $500.000. Además, la infracción puede ser detectada mediante cámaras de seguridad vial, sin necesidad de una detención en el momento.

En Córdoba, la multa es de 20 unidades fijas, lo que equivale actualmente a unos $33.920, según el valor vigente de la UF. Esta sanción económico también se aplica para los conductores que fuman mientras conducen.

La Ley Nacional de Tránsito exige que el conductor mantenga ambas manos en el volante. Foto: Unsplash.

El 5 de cada mes, el Estado provincial pide una actualización de valores a la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de La República (FECAC) y el nuevo precio de la unidad fija se comunica en el Boletín Oficial antes del día 15 del mes en curso.

¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate al conducir?

En su apartado de “Reglas Generales de Conducción”, la Ley Nacional de Tránsito estipula que “todo conductor utilizará las dos manos para el manejo del volante de dirección de su vehículo”.

Aunque la normativa no menciona específicamente el mate, sí establece que cualquier acción que implique desprender una mano del volante puede ser motivo de sanción. Esto incluye: comer, fumar o manipular dispositivos electrónicos.

Mientras manejaba recibió un mate, perdió el control del auto y murió

El pasado fin de semana, un hombre murió tras volcar su vehículo a causa de un despiste que se originó por haber recibido un mate de su esposa, acompañante del viaje.

El siniestro tuvo lugar en el cruce de las rutas 6 y 215 en la ciudad de La Plata cuando el hombre, de 68 años de edad, viajaba hacia Monte Grande junto a su esposa en una Renault Duster blanca. Este vuelco vuelve a poner la lupa sobre una costumbre tan argentina como peligrosa: tomar mate mientras se conduce.

Un hombre murió al recibir un mate mientras manejaba Foto: redes

La víctima fatal fue identificada como Rogelio Omar Medina, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En el lugar trabajaron Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal, cuya médica constató el fallecimiento.

De acuerdo con el testimonio de su esposa Graciela Altamirano, de 65 años de edad, el accidente se produjo en el preciso instante en que ella le ofrecía un mate a su marido. El movimiento habría provocado la pérdida del dominio del vehículo, resultando en el desenlace fatal para Medina.