El Monumental en plena transformación. Foto: X @RiverPlate

Las obras en el estadio Monumental continúan a pleno incluso durante el receso de verano. En los primeros días del año, los trabajos avanzan con intensidad en sectores clave como la fachada de la tribuna Belgrano y en la preparación de los nuevos accesos peatonales y vehiculares que se integrarán al histórico puente Labruna.

Un nuevo bodegón en River

En el frente exterior de la tribuna Belgrano ya se instaló el primer módulo de placas de aluminio en tonos rojo y blanco, acompañado por la correspondiente piel de vidrio. Este sector albergará el nuevo bodegón “1905”, cuya inauguración está prevista para las próximas semanas, mientras se ultiman detalles estéticos y terminaciones de obra.

Además, en la esquina que conecta las tribunas Belgrano y Sívori se colocó un segundo módulo de placas, que quedará completamente visible para el primer partido de River como local en el año, programado para el miércoles 28 de enero frente a Gimnasia, por la segunda fecha del torneo. En ese mismo sector, la renovación de la piel de vidrio se encuentra en su tramo final.

El Monumental en plena transformación. Foto: River Plate.

En cuanto a los trabajos de pintura, se avanzó en la parte inferior de la fachada de la tribuna Belgrano. Paralelamente, ya comenzaron a instalarse los soportes que permitirán sumar las próximas placas que completarán el revestimiento del sector, en continuidad con la fachada de la tribuna Sívori, inaugurada durante 2025.

Avances sobre Figueroa Alcorta y tribunas altas

Desde la Avenida Figueroa Alcorta también se observan avances significativos. En el sector de la Centenario Baja, lindero a la platea Belgrano, se están ajustando los últimos detalles de la colocación de la piel de vidrio. Solo resta cubrir un pequeño tramo, tarea que se completará durante el primer trimestre del año para cerrar definitivamente esa parte del frente exterior.

Por otro lado, en el anillo superior de las tribunas Belgrano y Centenario ya finalizaron las tareas de mantenimiento. El plan general contempla una nueva etapa de pintura en esos sectores una vez que concluyan los trabajos en las tribunas altas restantes, con el objetivo de unificar la estética y corregir marcas visibles.

Nuevos accesos y ampliación del puente Labruna

El recorrido de obras también incluye los trabajos en los nuevos accesos vinculados al puente Labruna. En los últimos días se habilitó un paso adicional para vehículos provenientes de la zona norte, y en el corto plazo se sumarán nuevas ramas que permitirán una circulación más fluida entre las avenidas Lugones y Cantilo.

Desde noviembre, y aprovechando la pausa en la actividad futbolística, el ritmo de obra se intensificó. En ese período se montaron seis vigas de 47 toneladas cada una, en el marco de un operativo de gran magnitud que contó con la participación del Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad.

El recorrido de obras también incluye los trabajos en los nuevos accesos vinculados al puente Labruna. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Esta etapa forma parte del proyecto de ampliación del puente Labruna, que sumará nuevos carriles, una pasarela peatonal de mayor ancho y una bicisenda, transformando de manera integral la conexión entre Udaondo, Lugones y Cantilo. El objetivo es ordenar una zona de altísimo tránsito diario, que articula el estadio Monumental con Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación, el CeNARD y diversos clubes deportivos.

En paralelo, continúan las tareas de movimiento de suelo y reacondicionamiento del área ubicada debajo del puente. El plan integral busca mejorar la conectividad entre el estadio, Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación y la Costanera Norte, e incluye la construcción de pasarelas peatonales, una ciclovía y un parque elevado. La finalización de la obra está prevista para mediados de 2026.