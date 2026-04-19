Fotos y videos: así fue el impresionante recibimiento de los hinchas de River para el Superclásico con Boca en el Monumental
Con papelitos, paraguas y más en un estadio colmado, los simpatizantes del “Millonario” recibieron a su equipo con una fiesta.
River Plate y Boca Juniors se enfrentan este domingo 19 de abril en una nueva edición del Superclásico, esta vez válido por el Torneo Apertura. Como se sabía desde la previa, los hinchas del “Millonario” prepararon un recibimiento único para el equipo, que incluyó papelitos, paraguas y banderas.
En un Estadio Monumental repleto, los simpatizantes del club de Núñez abrieron el encuentro ante el “Xeneize” a todo canto y color.
Las imágenes del recibimiento en el Monumental
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