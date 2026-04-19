Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Foto: REUTERS

River Plate y Boca Juniors se enfrentan este domingo 19 de abril en una nueva edición del Superclásico, esta vez válido por el Torneo Apertura. Como se sabía desde la previa, los hinchas del “Millonario” prepararon un recibimiento único para el equipo, que incluyó papelitos, paraguas y banderas.

En un Estadio Monumental repleto, los simpatizantes del club de Núñez abrieron el encuentro ante el “Xeneize” a todo canto y color.

Las imágenes del recibimiento en el Monumental

Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Crédito del video: TNT Sports

Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Foto: REUTERS

Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Foto: REUTERS

Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Foto: REUTERS

Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Foto: REUTERS

Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Foto: REUTERS

Recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca. Foto: REUTERS