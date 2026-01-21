Parte del tramo de casi 50 kilómetros de la autopista Presidente Perón inaugurado. Foto: X.

La autopista Presidente Perón, una de las obras viales más ambiciosas y estratégicas del Conurbano Bonaerense, podría finalmente retomar su camino hacia la finalización luego de atravesar veinte años de interrupciones, modificaciones y períodos de inactividad. El trazado, concebido para mejorar la conectividad de norte a sur en el territorio provincial, promete transformar la circulación en 12 municipios densamente poblados y con fuerte actividad económica.

Autopista del Oeste Foto: Wikipedia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció recientemente la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, un ente que tendrá como misión principal recuperar el ritmo de los trabajos paralizados en 2023.

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial, aunque su aplicación plena dependerá del traspaso de jurisdicción por parte del Gobierno Nacional, un paso que aún está pendiente y que resulta indispensable para que la administración provincial pueda intervenir de manera directa en la obra.

La autopista, que conformará un anillo vial alternativo al Camino del Buen Ayre, conectará la Ruta 7 con la Ruta 2, enlazando corredores productivos y logísticos de gran importancia. Sin embargo, para concretar la traza completa aún es necesario intervenir los 30 kilómetros que restan por pavimentar.

Autopista Presidente Perón. Foto: Argentina.gob.ar.

En paralelo, el consorcio tendrá un rol central en la planificación urbana del área de influencia, que abarcará tres kilómetros hacia ambos lados del corredor, con el objetivo de promover un desarrollo ordenado en las zonas atravesadas por la futura vía.

El corredor tendrá impacto directo en 12 municipios: San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

Características previstas de la Autopista Presidente Perón

El proyecto contempla la finalización de 83 kilómetros entre el Acceso Oeste, en Ituzaingó, y la Autovía RP2, en las inmediaciones de La Plata. Entre sus elementos principales se incluyen:

Dos carriles por mano.

Calles colectoras.

Distribuidores y pasos a nivel.

Iluminación LED.

Sistemas de señalización inteligente.

Autopista Presidente Perón. Foto: Argentina.gob.ar.

Avance por tramos

Primer tramo: conecta el Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste. Tiene un progreso del 84% en 25,6 km y una habilitación parcial de 9 km. Atraviesa Ituzaingó, Merlo y La Matanza.

Segundo tramo: desde el barrio 20 de Junio hasta la RP58. Presenta un avance del 95% en 28,4 km. Cruza La Matanza, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.

Tercer tramo: desde RP58 hasta RP53. Registra un 85% de avance en 18,6 km. Pasa por San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela.

Cuarto tramo: une RP53 con Autovía 2. Está judicializado desde 2012 y solo tiene un 2% de ejecución en 10 km. Involucra Florencio Varela y Berazategui.

La finalización de la Autopista Presidente Perón no solo reconfiguraría la movilidad del AMBA, sino que también implicaría mejoras logísticas, integración territorial y mayor previsibilidad para el transporte de cargas y pasajeros.