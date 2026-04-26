China parte una montaña para construir una autopista: la obra futurista que impacta al mundo. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Una vez más, China desafía los límites de la ingeniería moderna. En la provincia de Guizhou, un ambicioso proyecto vial decidió romper con los métodos tradicionales: en lugar de excavar un túnel, los ingenieros partieron una montaña en dos para dar paso a una autopista que ya es considerada una de las más impactantes del mundo.

El resultado es tan impresionante como polémico. La carretera avanza entre gigantescos muros de roca de hasta 200 metros de altura, creando un paisaje que combina tecnología, audacia y un fuerte impacto visual que rápidamente se volvió viral.

China parte una montaña para construir una autopista: la obra futurista que impacta al mundo. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Una autopista en medio de la montaña: una obra clave para la conectividad

La intervención forma parte de la autopista Liuzhi-Anlong, un corredor de 152 kilómetros diseñado para mejorar la conexión entre regiones aisladas y potenciar el desarrollo económico local.

El objetivo es claro: reducir los tiempos de traslado y fortalecer la logística en una zona históricamente difícil de atravesar. Según estimaciones oficiales, el trayecto que demanda tres horas podrá realizarse en apenas 90 minutos una vez finalizada la obra.

El puente más alto del mundo

Uno de los puntos más ambiciosos del proyecto es el Puente del Gran Cañón de Huajiang. Esta estructura, aún en construcción, promete convertirse en el puente más alto del planeta, con una caída superior a los 600 metros.

El puente del Gran Cañón de Huajiang, China. Foto: Facebook teleSUR

La obra no solo busca mejorar la infraestructura, sino también posicionarse como un nuevo atractivo turístico, en línea con la estrategia china de combinar desarrollo económico con impacto visual.

¿Innovación o riesgo ambiental?

El proyecto, sin embargo, no está exento de críticas. Organizaciones ambientalistas advierten sobre los efectos en ecosistemas frágiles, especialmente en una región caracterizada por su biodiversidad y terrenos kársticos.

China enfrenta graves desafíos ambientales con ecosistemas frágiles que cubren cerca del 44% de su territorio, especialmente en el noroeste, caracterizados por desertificación, alta evaporación y tormentas de arena. Foto: Pixabay.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran la fragmentación de hábitats y posibles procesos de erosión. Aunque las autoridades aseguran haber realizado estudios geológicos y reforzado la estabilidad de las paredes rocosas, aún no se han detallado medidas concretas de mitigación ambiental.

Más allá de la controversia, las imágenes del proyecto ya recorren el mundo y reflejan la capacidad de China para ejecutar obras de gran escala en tiempo récord. Para muchos, esta autopista no solo es una solución logística, sino también una demostración de poder tecnológico y una visión de futuro que redefine la relación entre infraestructura y naturaleza.