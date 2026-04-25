Autopista en China Foto: Foto generada con IA Canal 26

China acaba de dar otro golpe sobre la mesa de la infraestructura global. En el corazón del delta del río Perla, una de las regiones más dinámicas del planeta, el país terminó una obra que redefine lo que se creía posible: una autopista marítima de 24 kilómetros que combina puentes gigantes, un túnel submarino ultramoderno y dos islas artificiales construidas desde cero.

La megaestructura une Shenzhen y Zhongshan, dos polos económicos clave del sur chino, y ya es considerada una de las infraestructuras más avanzadas jamás construidas. No solo por su tamaño, sino por el nivel de tecnología, automatización y precisión que integra en cada uno de sus tramos.

Una carretera sobre el mar que cambió la movilidad de millones de personas

Antes de la inauguración de esta obra, trasladarse entre ambas ciudades podía llevar hasta dos horas por carretera y ferry. Hoy, ese trayecto se realiza en apenas 30 minutos, con un flujo promedio de 90.000 vehículos diarios, cifra que en horas pico puede duplicarse.

Construirán una autopista clave para el turismo. Foto: Freepik.

El proyecto forma parte de la red nacional china G2518 y fue concebido como una pieza estratégica para mejorar la conectividad regional, reducir costos logísticos y potenciar el desarrollo del área metropolitana más grande del sur del país.

Dos puentes colosales y un túnel submarino récord

La autopista marítima no es una estructura única, sino un sistema integrado. Incluye dos megapuentes, uno de ellos con el vano más largo del mundo para un puente colgante de vigas de acero, diseñado para soportar vientos extremos y condiciones marítimas severas.

El tramo más impactante es su túnel submarino de casi 7 kilómetros, considerado el más ancho del planeta en su tipo, con hasta ocho carriles y una estructura mixta de hormigón y acero de nivel industrial avanzado.

Para garantizar la seguridad, el túnel cuenta con sistemas totalmente automatizados, sensores permanentes y robots autónomos que patrullan en tiempo real, detectan incidentes, transmiten imágenes al centro de control y hasta emiten instrucciones de tránsito en situaciones de emergencia.

Islas artificiales que combinan ingeniería y simbolismo

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la construcción de dos islas artificiales que permiten la transición entre puentes y túnel. Estas plataformas no solo cumplen una función técnica, sino también simbólica.

La isla occidental, por ejemplo, tiene una superficie similar a 19 canchas de fútbol y fue diseñada con la forma del Kunpeng, una criatura mítica china asociada a la transformación y el poder. Allí incluso funciona un museo dedicado a la ingeniería marítima y a las grandes obras sobre el mar.

Tecnología, resistencia y precisión extrema

La estructura está preparada para resistir vientos superiores a los 300 km/h, sismos y condiciones climáticas severas. El control del tráfico, la evacuación de humo y los protocolos antiincendios incorporan tecnologías que aún no están disponibles en la mayoría de los túneles submarinos del mundo.

Según especialistas en infraestructura asiática, este proyecto refuerza la reputación de China como líder global en megaconstrucciones, al combinar escala, velocidad de ejecución y adopción de tecnología de última generación en obras civiles críticas.

Mucho más que un puente: una declaración de poder tecnológico

Más allá de su impacto local, la autopista marítima entre Shenzhen y Zhongshan funciona como mensaje geopolítico. China demuestra que no solo puede construir rápido y en grande, sino que también puede integrar automatización, robótica y diseño avanzado en infraestructuras que marcarán el estándar del futuro.

Mientras otros países aún debaten proyectos similares, esta obra ya está operativa y transformando la vida diaria de millones de personas.