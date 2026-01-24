Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en Pinamar, fue operado por sexta vez esta mañana con éxito y se le realizó una traqueotomía para liberar las vías aéreas.

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense remarcó que el menor se encuentra “estable” y que en esta sexta cirugía se le practicó una fijación cervical y una traqueotomía.

Bastian Jerez. Foto: Redes sociales

Bastián continúa bajo estricto control médico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. Por su parte, esta semana se llevaron a cabo las pericias sobre los vehículos implicados en el siniestro ocurrido en la “frontera” de Pinamar.

Qué dijo el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

Bastián, el nene accidentado en Pinamar Foto: redes

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari. El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.