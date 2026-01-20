Bastián Jerez. Foto: Redes sociales.

El nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar, está “estable”, aunque después de la quinta operación registró algunas líneas de fiebre.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó que Bastián permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

Bastián Jerez Foto: redes

Sin embargo, las autoridades sumaron que, en la noche del lunes, luego de la quinta cirugía a la que debió someterse, registró fiebre, por lo que requirió estudios complementarios y el suministro de un antibiótico.

“El drenaje colocado en el día de ayer se encuentra funcionando correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”, destacaron. Por último, resaltaron que continúa con la respuesta parcial a estímulos.

Qué dijo el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.