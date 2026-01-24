Bastian Jerez. Foto: Redes sociales

Bastián Jerez, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar, continúa internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

En la jornada de sábado, el menor volverá a ser intervenido cuando se le realice una traqueotomía para asegurarle una vía respiratoria estable.

Bastián, el nene accidentado en Pinamar Foto: redes

En último parte médico, se informó que el nene “continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”.

Se espera que durante la tarde del sábado el Ministerio de Salud provincial emita un nuevo comunicado sobre el estado del nene.

Bastián Jerez. Foto: Redes sociales.

La familia del menor continúa con sus pedidos de oraciones para la salud de Bastian, a la espera también de la intervención por sus daños cerebrales.

Qué le pasó a Bastián en Pinamar

El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de “La Frontera”, en Pinamar, cuando el UTV en la que viajaba el nene chocó de frente con una camioneta 4x4.

El impacto fue tan fuerte que el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo.

Los médicos debieron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al hospital local.