Bastián Jerez. Foto: Redes sociales.

Se complicó la salud de Bastián Jerez, el pequeño que se accidentó en Pinamar y que permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. En las últimas horas, las autoridades informaron que en las últimas 24 horas intentaron retirarle el respirador, pero no lo lograron, por lo que pidieron programar una traqueotomía.

Durante la tarde del miércoles se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente, de 8 años, podía respirar por sus propios medios, pero “se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria”.

Bastián, el nene accidentado en Pinamar Foto: redes

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, destaca que, frente a esta situación, se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable.

Este jueves por la mañana se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central y por el momento no trascendieron los resultados. “El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado”, remarcaron.

Bastián Jerez Foto: redes

Qué dijo el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari. El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.