Aviones F-16 de Argentina. Foto: Imagen generada por Copilot IA por Canal 26

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) confirmó oficialmente la recepción de un nuevo paquete logístico destinado a sostener la operación de los cazas F-16 Fighting Falcon, que fueron incorporados recientemente.

Este nuevo material resulta vital para garantizar el inicio de las operaciones con el nuevo sistema de armas, con el fin de modernizar la fuerza, y ya está en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Novedades en los F-16 de Argentina

Esta unidad se convirtió en la primera base de operación de los F-16, al tiempo que continúan los trabajos de adecuación de la VI Brigada Aérea de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, la cual será su destino definitivo.

El sobrevuelo de los F-16 sobre Buenos Aires. Foto: Captura

El pasado viernes 9 de enero arribaron 50 contenedores con herramientas especializadas, además de repuestos, componentes críticos y armamento, todo material destinado a sostener las futuras operaciones de la flota de los F-16 y parte sustancial del soporte logístico para comenzar con las actividades operativas del sistema.

¿Cuándo podrían volver a volar los F-16?

Durante el pasado miércoles 21 de enero, la Fuerza Aérea Argentina ratificó la novedad en sus redes sociales: “Durante estos días se recibieron contenedores con una parte sustancial del soporte logístico necesario para el inicio de las operaciones”.

También destacó que los pilotos continúan con el desarrollo de actividades de simulador y entrenamiento en tierra, proceso de preparación previo a las operaciones de vuelo.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Por el momento no se brindaron precisiones respecto del cronograma, pero se estima que para el mes de febrero los F-16 vuelvan a levantar vuelo en el marco de los cursos de entrenamiento que reciben los pilotos de la Fuerza Aérea.

Argentina ya cuenta con seis cazas F-16 que llegaron el pasado mes de diciembre tras completar el vuelo ferry desde Dinamarca y con el apoyo de aeronaves de reabastecimiento KC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Para completar las 24 unidades adquiridas, su incorporación se irá haciendo en lotes de seis aeronaves hacia finales de 2026, 2027 y 2028.