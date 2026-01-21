Local cerrado. Foto: Freepik

Los cambios en los hábitos de consumo de las personas, el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de los costos operativos obligan a muchas grandes cadenas de supermercados a revisar sus modelos tradicionales y tratar de “reinventarse” para no sufrir pérdidas económicas significativas.

Es en ese contexto que Alcampo, uno de los supermercados más importantes de España, decidió cerrar 16 sucursales como parte de un plan de reestructuración. El proceso incluyó despidos y un cambio orientado a la digitalización.

Según la información brindada por la empresa, la medida, que afectó a 196 trabajadores en el pasado noviembre, se debió por “causas organizativas, productivas y económicas”, en un presente marcado por la caída del consumo y el auge de nuevos formatos comerciales.

Supermercado Alcampo. Foto: Wikipedia

Hasta el momento de los cierres, Alcampo gestionaba 526 establecimientos en España y empleaba a más de 23.300 personas, lo que convirtió este ajuste en uno de los más relevantes del sector.

Qué pasó con los trabajadores afectados por el cierre de Alcampo

De los 196 empleados afectados, la empresa ofreció la posibilidad de optar a 35 puestos fijos estructurales, con una reducción de jornada y una compensación económica de hasta 3000 euros.

Para quienes finalmente fueron despedidos, la indemnización acordada fue de 35 días por año trabajado, con un límite de 20 mensualidades.

A su vez, la firma confirmó que quedaron excluidos de la reestructuración los colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad igual o superior al 33% y víctimas de violencia de género.

Supermercado Alcampo. Foto: Alcampo

Qué sucursales de Alcampo cerraron

Las tiendas cerradas se distribuyen en varias comunidades autónomas. Los establecimientos afectados se ubicaron en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y el País Vasco.

La selección de estas zonas se debió a criterios de rentabilidad, ubicación y tamaño, ya que estos supermercados de gran superficie perdieron atractivo frente a formatos más ágiles y cercanos al consumidor.

De esta manera, Alcampo avanza con una estrategia de adaptación orientada a garantizar su viabilidad a medio y largo plazo, que incluye la transformación de cinco supermercados al formato 7d7, que implica abrir los siete días de la semana.