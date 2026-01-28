La línea 114 es una de las que adheriría al paro. Foto: Facebook Bondis A Todo Ritmo

Tras la reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte, bajo la mediación del Ministerio de Capital Humano, las partes aún siguen sin resolver sus diferencias y un paro de colectivos podría ser la consecuencia.

El conflicto salarial de los choferes sigue sin resolverse: la UTA reclama un aumento superior al 1% propuesto por las empresas y, si no hay acuerdo en una reunión prevista para el próximo viernes, el paro podría extenderse hasta 48 horas.

La línea 182, una de las que se adheriría al paro de colectivos. Foto: Instagram @metropol_ar

Pese a que la medida de fuerza aún no fue confirmada, se espera que muchas líneas del conurbano bonaerense y el AMBA se acoplen a la misma.

Qué líneas se podrían adherir al paro de colectivos si se confirma

Entre las líneas del AMBA, se encuentran la 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 152, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Asimismo, las líneas del conurbano de jurisdicción provincial que adherirían a la medida de fuerza son la 203, 252, 283, 288, 311, 312, 314, 322, 324, 327, 329, 336, 338, 341, 379, 381, 383, 384, 391, 392, 405 y 422.

A su vez, las líneas municipales que se sumarían al paro son la 501, 501A, 501B, 503, 503A, 503C, 505, 523, 540, 542, 548, 550, 551, 552, 553, 570, 620, 622, 624, 628, 634, 635, 710, 720, 740 y 741.

Cronograma de negociaciones y antecedentes

El proceso paritario actual se encuentra condicionado por una serie de fracasos sucesivos que han desgastado la confianza entre los actores intervinientes:

13 y 20 de enero: Reuniones previas que finalizaron sin acercamiento de posturas.

Jueves 29 de enero: Reunión técnica prevista con los representantes empresariales.

Viernes 30 de enero: Audiencia clave con la participación de la UTA para definir la continuidad del servicio.

El núcleo del conflicto: Subsidios y disparidad económica

La tensión se ha visto exacerbada por factores que exceden lo estrictamente salarial. El reciente escándalo vinculado a la gestión de subsidios estatales y el presunto desvío de fondos por parte de ciertas prestatarias ha enrarecido el clima de negociación.

Desde la perspectiva empresarial, las cinco cámaras del sector (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) han presentado una oferta de incremento salarial del 1%. Esta cifra ha sido calificada por la conducción de la UTA como una “falta de respeto”, argumentando una desproporción manifiesta frente al incremento sostenido en el costo de vida y los ajustes recientes en las tarifas del boleto pagadas por los usuarios.

La falta de una propuesta que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores del sector coloca al AMBA frente al riesgo inminente de un paro total de actividades. La resolución de este conflicto no solo depende de la voluntad de las partes, sino de una reingeniería en la asignación de recursos y una transparencia absoluta en el flujo de fondos públicos destinados al sistema de transporte.