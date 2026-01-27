Amenaza de paro de colectivos en el AMBA. Foto: NA

Bajo la mediación del Ministerio de Capital Humano, este martes a las 15 se llevará a cabo una audiencia virtual clave entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte, con el objetivo de destrabar la negociación salarial y evitar el primer paro de colectivos del año en el AMBA.

El conflicto, que fue escalando en intensidad, mantiene en vilo la regularidad del servicio de colectivos, ante la posibilidad inminente de que se dicte la primera medida de fuerza del 2026.

El núcleo de la disputa radica en una brecha significativa entre las pretensiones de la UTA y la propuesta de la patronal. Las cámaras ofrecen un incremento salarial del 1%, argumentando una crisis operativa, financiera y económica de carácter excepcional que les impide mejorar la oferta.

Posible paro de colectivos en el AMBA. Foto: NA

Por su parte, el sindicato rechaza de plano este porcentaje, calificándolo de insuficiente frente al aumento sostenido del costo de vida y contrastándolo con los incrementos mensuales que fueron aplicando en el valor del boleto de transporte.

En caso de que no se logre un acuerdo y se anuncien medidas de fuerza, el Gobierno Nacional cuenta con la facultad administrativa de dictar la conciliación obligatoria, mecanismo legal que suspendería cualquier cese de actividades por un período determinado, obligando a las partes a continuar el diálogo bajo un marco de tregua temporal.

Los puntos destacados de la reunión para evitar un paro de colectivos

La reunión, programada para las 15:00 contará con la participación de las figuras centrales que definen el rumbo del transporte en la región.

Fernando Herrmann , Secretario de Transporte de la Nación: este encuentro marca su debut formal en la gestión tras la salida de Luis Pierrini (quien ocupó el cargo desde mayo de 2025 hasta su reciente renuncia).

Roberto Fernández, Secretario General de la UTA: liderando la representación de los choferes.

En tanto, las cámaras empresariales estarán representadas por:

Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Este tercer encuentro es el resultado de dos intentos previos fallidos, ocurridos el 13 y 20 de enero, donde la falta de consenso obligó a postergar las definiciones.

Más allá de la cuestión salarial, la coyuntura se ve agravada por una degradación visible en la prestación del servicio. Desde la UTA y diversos sectores especializados se ha advertido sobre la reducción de frecuencias, atrasos en el pago de haberes y aguinaldos; y la falta de fondos necesarios para el mantenimiento óptimo pese al aumento del boleto.

La resolución de esta tarde determinará si el AMBA enfrenta una parálisis en su transporte o si se abre una nueva ventana de negociación que garantice la paz social y la movilidad de millones de ciudadanos.