Cierran todos los bancos este lunes 2 de febrero. Foto: Freepik.

De acuerdo con el calendario de feriados bancarios 2026, las sucursales bancarias de todo el país no atenderán al público el lunes 2 de febrero. La actividad se verá interrumpida por 24 horas y se normalizará recién el martes 3.

La medida impactará en miles de usuarios del sistema financiero, ya que todas las entidades bancarias a nivel nacional permanecerán cerradas, incluidas algunas de uso cotidiano como Banamex, BBVA México y Banco Azteca.

Si bien no habrá atención presencial ni operaciones por ventanilla, los clientes contarán con alternativas digitales y automáticas que permitirán realizar determinadas gestiones sin mayores inconvenientes.

Cajero automático. Foto: Unsplash

¿Por qué no habrá bancos el 2 de febrero?

El lunes 2 de febrero fue establecido como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el marco de la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917. Aunque la fecha histórica es el 5 de febrero, el feriado se traslada cada año al primer lunes del mes para generar un fin de semana largo.

Como consecuencia, todas las instituciones bancarias —públicas y privadas— suspenderán la atención en sucursales, motivo por el cual las entidades recomiendan anticipar trámites y operaciones importantes.

Qué servicios bancarios seguirán funcionando

A pesar del cierre de las sucursales, algunos servicios continuarán activos:

Cajeros automáticos : estarán operativos, aunque se aconseja retirar efectivo con anticipación ante una posible alta demanda.

Banca digital y aplicaciones móviles : permitirán consultar saldos, pagar servicios y realizar transferencias.

Transferencias interbancarias: podrían registrar demoras y acreditarse recién el martes 3 de febrero, siguiente día hábil.

Recomendaciones para el feriado bancario

Ante este fin de semana largo, se sugiere adelantar retiros de efectivo, programar transferencias relevantes con tiempo y verificar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y plataformas digitales.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Calendario de feriados bancarios 2026 en México

Según el cronograma oficial, los días inhábiles bancarios para este año son:

1 de enero

Primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

2 y 3 de abril

1 de mayo

16 de septiembre

2 de noviembre y tercer lunes del mes (en conmemoración del 20 de noviembre)

12 y 25 de diciembre

Sábados y domingos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es el organismo encargado de definir los días inhábiles para los actos y procedimientos administrativos del sistema financiero.