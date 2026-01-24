Retirar dinero por cajero Foto: Banco Provincia

El 2026 tendrá su primer fin de semana largo en febrero, más exactamente entre el sábado 14 y el martes 17. Más allá de que representará un descanso extendido para muchas personas por la llegada del Carnaval, aparece una mala noticia: el cierre de bancos en Argentina.

Lo extenso de este fin de semana implicará complicaciones para hacer ciertas operaciones, ya que será habrá feriados cambiarios y no se operará en ninguno de los cuatro días que componen esta fecha especial.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Cuándo cierran los bancos por cuatro días seguidos en febrero

En detalle, los días que no abrirán los bancos en Argentina son el sábado 14, el domingo 15, el lunes 16 y el martes 17 de febrero.

De todos modos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acerca una serie de consejos para no llevarse malas sorpresas durante este breve receso.

Qué hacer antes del fin de semana largo sin bancos

Adelantar pagos y transferencias : con esta acción, los movimientos se procesarán antes del feriado bancario. Recordá que lo que cae en inhábil pasa al próximo hábil.

Verificar límites : revisar los límites de extracción y de uso de tus tarjetas de crédito y débito en la app o el home banking permite asegurarte de que se ajustan a tus necesidades durante los días de inactividad.

Retirar efectivo : de esta manera evitás toparte con cajeros sin billetes en picos de demanda.

Procesamiento de cheques : si usas este medio, es importante contemplar que el clearing y la acreditación se mueven al día hábil siguiente.

Guardar comprobantes: es importante almacenar las capturas de pantalla o los PDFs de pagos/transferencias hechos en feriado por si necesitás acreditar fecha y hora.

Cajero automático. Foto: Freepik.

Opciones para operar durante los feriados bancarios

Durante los feriados bancarios en Argentina, la operatoria se limita a los servicios digitales, mientras que las sucursales físicas permanecen cerradas y ciertos procesos, como la acreditación de cheques, quedan en suspenso hasta el siguiente día hábil.

Banco Nación. Foto: NA.

Para operar en estas fechas, se pueden utilizar las siguientes opciones: