Se pospuso el inicio del ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en una destacada provincia tras el cambio de calendario
Una decisión provincial modificó el esquema previsto por el Ministerio de Capital Humano y redefinió el inicio de clases y el receso invernal. Los detalles.
Más allá de que ya había sido confirmado y publicado, hubo un cambio en el calendario escolar 2026. Este cambio puede generar un dolor de cabeza en muchas familias, ya que había planificaciones en curso y actividades pensada.
El Gobierno de la provincia de Jujuy anunció un cambio en la fecha de inicio del ciclo lectivo, lo que obligó a ajustar el cronograma escolar nacional difundido días atrás por el Ministerio de Capital Humano.
En un primer momento, la Secretaría de Educación de la Nación había informado que las clases en Jujuy comenzarían el lunes 23 de febrero. Sin embargo, mediante una comunicación oficial, las autoridades educativas provinciales confirmaron que los alumnos de nivel primario volverán a las aulas el lunes 2 de marzo. Con esta decisión, la provincia se alinea con la mayoría de los distritos del país, que establecieron el inicio del ciclo lectivo durante esa misma semana.
A partir de este cambio, se actualizó el cronograma escolar 2026, que incluye las fechas de inicio y finalización de las clases, además del período de vacaciones de invierno en cada provincia. Si bien existe una base común acordada a nivel nacional, el calendario presenta variaciones regionales, especialmente en el comienzo del ciclo lectivo y en el receso invernal.
El cronograma escolar 2026, provincia por provincia
Buenos Aires
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.
- Finalización: Martes 22 de diciembre.
Ciudad de Buenos Aires
- Inicio: Miércoles 25 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Catamarca
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Chaco
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Chubut
- Inicio: Lunes 23 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Córdoba
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Corrientes
- Inicio del cronograma escolar: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Entre Ríos
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Formosa
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Miércoles 17 de diciembre.
Jujuy
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
La Pampa
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Martes 23 de diciembre.
La Rioja
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Mendoza
- Inicio: Miércoles 25 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.
- Finalización: Martes 22 de diciembre.
Misiones
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Neuquén
- Inicio: Miércoles 25 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Río Negro
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Salta
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
San Juan
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
San Luis
- Inicio: Lunes 23 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Santa Cruz
- Inicio: Miércoles 25 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Santa Fe
- Inicio: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Santiago del Estero
- Inicio: Miércoles 18 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Tierra del Fuego
- Inicio: Martes 24 de febrero.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
Tucumán
- Inicio del cronograma escolar: Lunes 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.
- Finalización: Viernes 18 de diciembre.
