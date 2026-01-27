Cambian las escuelas de Argentina. Foto: Unsplash.

El sistema educativo de Argentina sufrió un gran cambio luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera eliminar por decreto distintas materias y contenidos que eran obligatorios y se dictaban en los colegios de Argentina.

La medida fue oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025. Allí, quedaron sin efecto artículos clave de leyes previas que imponían obligaciones nacionales en temas sensibles.

El sistema educativo de Argentina sufrió un gran cambio. Foto: Unsplash.

Las materias que fueron eliminadas de los colegios

A partir de este decreto, se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que estas materias no se dictarán más en las escuelas:

Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Educación vial: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Si bien ahora las materias y jornadas no son obligatorias a nivel nacional, la decisión queda sujeta a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que podrán elegir dictarlas o no.

Cambian las escuelas de Argentina. Foto: Unsplash.

¿Por qué fueron eliminadas?

Desde el Gobierno, argumentaron que no era su responsabilidad organizar los talleres de violencia de género. Ahora, cada jurisdicción decidirá si se seguirán aplicando esos espacios.

Por su parte, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, según detalla el documento. En ese sentido, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.

¿Por qué fueron eliminadas dos materias? Foto: Unsplash.

Con esta modificación, el Ejecutivo subrayó que busca “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.