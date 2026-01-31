Clases, escuela, colegio. Foto: NA

Falta poco para el inicio de un nuevo ciclo lectivo, aunque el calendario escolar 2026 tuvo cambios en los últimos días. Las autoridades de una provincia advirtieron que se pospuso el inicio de clases, algo que obligó a modificar el cronograma inicial.

Más allá de que ya se habían publicado las fechas originales, hubo modificaciones en Jujuy. Cabe mencionar que esto solo cambiará el inicio en la provincia mencionada, por lo que no hay cambios en calendarios como los de Buenos Aires o CABA.

Cambios en el calendario escolar 2026

En un primer momento, la Secretaría de Educación de la Nación había informado que las clases en Jujuy comenzarían el lunes 23 de febrero. Sin embargo, mediante una comunicación oficial, las autoridades educativas provinciales confirmaron que los alumnos de nivel primario volverán a las aulas el lunes 2 de marzo. Con esta decisión, la provincia se alinea con la mayoría de los distritos del país, que establecieron el inicio del ciclo lectivo durante esa misma semana.

A partir de este cambio, se actualizó el cronograma escolar 2026, que incluye las fechas de inicio y finalización de las clases, además del período de vacaciones de invierno en cada provincia. Si bien existe una base común acordada a nivel nacional, el calendario presenta variaciones regionales, especialmente en el comienzo del ciclo lectivo y en el receso invernal.

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en Buenos Aires y CABA

Buenos Aires

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.

Finalización: Martes 22 de diciembre.

Ciudad de Buenos Aires

Inicio: Miércoles 25 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

El cronograma escolar 2026, provincia por provincia

Catamarca

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Chaco

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Chubut

Inicio: Lunes 23 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Córdoba

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Corrientes

Inicio del cronograma escolar: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Entre Ríos

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Formosa

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Miércoles 17 de diciembre.

Jujuy

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

La Pampa

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Martes 23 de diciembre.

La Rioja

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Mendoza

Inicio: Miércoles 25 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.

Finalización: Martes 22 de diciembre.

Misiones

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Neuquén

Inicio: Miércoles 25 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Río Negro

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Salta

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

San Juan

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

San Luis

Inicio: Lunes 23 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Santa Cruz

Inicio: Miércoles 25 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Santa Fe

Inicio: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 6 al viernes 17 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Santiago del Estero

Inicio: Miércoles 18 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 20 al viernes 31 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Tierra del Fuego

Inicio: Martes 24 de febrero.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

Tucumán

Inicio del cronograma escolar: Lunes 2 de marzo.

Vacaciones de invierno: Lunes 13 al viernes 24 de julio.

Finalización: Viernes 18 de diciembre.

