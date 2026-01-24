Comienza el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026:

Festival Cosquin Foto: Wikipedia

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 ya tiene definida su programación oficial y se prepara para nueve noches consecutivas de música en la Plaza Próspero Molina, entre el sábado 24 de enero y el domingo 1 de febrero. El evento reunirá a figuras históricas del género, artistas consagrados y nuevas voces que marcarán una de las ediciones más diversas de los últimos años.

Entre los principales nombres confirmados aparecen Jairo, Jorge Rojas, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Soledad y el Chaqueño Palavecino, que encabezarán distintas lunas. A ellos se suman referentes del folclore actual como Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Destino San Javier y Los Tekis, además de cruces con otros estilos, como Cazzu y Milo J.

La grilla combina tradición y renovación, con propuestas como Ahyre, Duratierra, Maggie Cullen, Juan Fuentes, Gauchos of the Pampa y Nati Pastorutti, además de homenajes especiales, entre ellos el tributo a Musha Carabajal y el espectáculo “Juntos, la Leyenda Continúa”, que reúne a Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.

Festival Cosquin Foto: Wikipedia

Grilla completa del Festival de Cosquín 2026

Primera Luna – Sábado 24 de enero: Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y Jorge Rojas.

Segunda Luna – Domingo 25 de enero: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro y Cazzu.

Tercera Luna – Lunes 26 de enero: Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli y Abel Pintos.

Abel Pintos

Cuarta Luna – Martes 27 de enero: Lázaro Caballero, Mariano Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández y Lucio “El Indio” Rojas.

Quinta Luna – Miércoles 28 de enero: Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá, Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno y Luciano Pereyra.

Sexta Luna – Jueves 29 de enero: Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Ceibo y Los Tekis.

Séptima Luna – Viernes 30 de enero: Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro, Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas y Chaqueño Palavecino.

Octava Luna – Sábado 31 de enero: Juntos, la Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado, Pablo Lozano, Adrián Maggi y Soledad.

Soledad Foto: NA

Novena Luna – Domingo 1 de febrero: Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of The Pampa y Milo J.

Cuánto cuestan las entradas para Cosquín 2026

Los precios varían según la noche y la ubicación dentro de la Plaza Próspero Molina. Para las lunas más convocantes (24, 25, 26, 28, 31 de enero y 1 de febrero), los valores van desde:

$32.000 (sectores T2, T3 y T4)

Hasta $115.000 (sector B2, uno de los más cercanos al escenario)

Para las noches de menor valor (27, 29 y 30 de enero), los precios parten desde $28.000 y llegan hasta $89.000 en los sectores premium.

Las ubicaciones se dividen en sectores A, B, C, D, E, F, G, H y tribunas T, con distintas cercanías al escenario y niveles de visibilidad.

Dónde y cómo comprar las entradas

Las entradas para el Festival de Cosquín 2026 ya están disponibles para la compra. Se pueden adquirir en:

Boleterías de la Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín, de 9:30 a 2:00)

Oficina de Turismo de Cosquín (San Martín 585, Plaza Próspero Molina)

Venta online en Autoentrada (autoentrada.com)

Los menores pagan entrada a partir de los 6 años. Los chicos de hasta 5 años inclusive no abonan, siempre que no ocupen butaca.

El evento popular no contará con uno de los históricos grupos. Foto: Canal C

Opciones de transporte para llegar

En colectivo:

Desde Córdoba Capital: Salidas desde la Terminal de Ómnibus (T2) con empresas como Sarmiento, con una frecuencia alta y refuerzos especiales durante el festival.

Desde Villa Carlos Paz: Taxi o colectivo, a unos 26 km de distancia.

Empresas: Sierras de Córdoba, Cata Internacional, Chevallier, Urquiza.

En auto:

Tomar la Ruta Nacional 20 hacia Villa Carlos Paz y luego la Ruta Nacional 38 hacia el norte hasta Cosquín.

En tren: