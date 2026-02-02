Frontera de Pinamar Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Una resolución judicial ordenó el cese inmediato y la prohibición de circulación de vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares en el sector de “La Frontera” de Pinamar. El propósito del fallo es evitar conductas “de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes”.

Esta decisión fue tomada en el marco del accidente que sufrió Bastián, el niño de 8 años que viajaba en una UTV cuando chocó de frente con una camioneta 4x4 el día 12 de enero. Los detalles del siniestro siguen siendo analizados. El impacto fue tan fuerte que el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo.

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

Qué dice la resolución judicial

El ex directivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, presentó un amparo contra la Municipalidad de Dolores que dio a lugar el Juzgado Civil y Comercial N°4.

La resolución especifica: “Estas prácticas producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad) fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”.

A pesar de que “La Frontera” es un sector privado, el magistrado explicó: “Las medidas de prevención se presentan como el medio de garantizar que, si el deber de cuidado y prudencia no es acatado por los ciudadanos, el Estado se halla habilitado para implementar mecanismos tuitivos, que impidan o reconduzcan actividad dañosa a cauces seguros”.

Autos, motos y UTV en las playas de la Costa Atlántica. Foto: Gentileza Infobae (Pablo Kauffer)

Además, la situación “habilita la intervención judicial a fin de asegurar la efectiva protección de los derechos comprometidos, sin que ello implique un indebido avasallamiento de competencias, sino el resguardo del interés público“.

El portal Entrelíneas dejó entrever que la suspensión de actividades permanecerá vigente hasta que el municipio garantice condiciones de seguridad y control, incluyendo señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes, rechazando así el argumento de la Municipalidad de Pinamar que sostenía que no podía intervenir por tratarse de predios de titularidad privada, y remarca que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.

Cómo sigue la salud de Bastián

El accidente tuvo lugar el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como “La Frontera”, en la ciudad balnearia de Pinamar, cuando colisionaron el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia y la camioneta conducida por Molinari.

Como consecuencia del impacto, el menor sufrió lesiones graves. El último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud de la provincia indicó que el sábado, el nene fue sometido a una sexta operación.

La intervención quirúrgica contó con una fijación cervical y la realización de una traqueotomía. Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente.

Bastian Jerez. Foto: Redes sociales

Por su parte, la investigación continúa con las pericias mecánicas sobre ambos vehículos, cuyos análisis técnicos comenzaron la semana pasada y aún no concluyeron.

En el plano judicial, la fiscalía lleva a cabo la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los adultos involucrados en el hecho.