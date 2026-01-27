Bastián Jerez Foto: redes

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció la inhabilitación de los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo UTV implicados en el accidente por el que resultó gravemente herido Bastián Jerez.

Según informaron fuentes oficiales, la medida fue tomada luego de que Naomi Flores, de 24 años, y Manuel Molinari dieran positivo en los test de alcoholemia.

Quirós, quien manejaba la UTV en la que viajaba Bastián, tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre, mientras que Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, circulaba con 0,25.

Los análisis se llevaron a cabo este lunes 26 de enero en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, donde los especialistas analizaron muestras de sangre recolectadas tras el siniestro.

La medida tenía como objetivo determinar si los imputados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto entre el UTV y la camioneta Volkswagen Amarok.

Bastian Jerez. Foto: Redes sociales

Cómo fue el accidente

El accidente tuvo lugar el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en la ciudad balnearia de Pinamar, cuando colisionaron el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia y la camioneta conducida por Molinari.

Como consecuencia del impacto, el menor sufrió lesiones graves. El último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud de la provincia indicó que el sábado, el nene fue sometido a una sexta operación.

La intervención quirúrgica contó con una fijación cervical y la realización de una traqueotomía. Actualmente, Bastián permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente.

Por su parte, la investigación continúa con las pericias mecánicas sobre ambos vehículos, cuyos análisis técnicos comenzaron la semana pasada y aún no concluyeron.

En el plano judicial, la fiscalía lleva a cabo la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los adultos involucrados en el hecho.