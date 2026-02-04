Cambios en las avenidas Centenario y Márquez. Foto: Municipio de San Isidro

El Municipio de San Isidro inició la segunda etapa de las obras de reordenamiento vial en la intersección de las avenidas Centenario y Márquez, cuyo objetivo es optimizar los flujos vehiculares y reducir los tiempos de espera.

Esta modificación llega tras la primera etapa realizada en julio de 2025 -durante las vacaciones de invierno-, que incluyó la incorporación de un carril adicional de giro desde Márquez hacia Centenario, la ampliación de la bocacalle de Av. Santa Fe y la construcción de una senda peatonal elevada.

Cuáles son las obras en San Isidro

En esta segunda etapa, que se realiza en vacaciones de verano, se ejecutarán las siguientes intervenciones:

Construcción de un segundo carril de giro desde Av. Santa Fe hacia Av. Márquez

Demolición parcial del cordón separador central para ganar espacio

Ampliación de la calzada en sentido hacia Vicente López

Las obras se extenderán por aproximadamente 20 días y se realizan en verano para aprovechar la menor circulación vehicular.

Cortes de calle en San Isidro

Durante este período, será necesario un corte total del giro desde Av. Márquez hacia Av. Santa Fe (sentido Vicente López). Como alternativa, los conductores podrán utilizar los carriles centrales de Márquez para realizar el giro. Además, habrán cortes parciales en el sector central de Av. Santa Fe (no se prevén desvíos).

Se espera que en todo momento estén presentes agentes de tránsito coordinando la circulación y cartelería con las indicaciones correspondientes.

El cruce de Centenario y Márquez significa uno de los puntos de mayor concurrencia vial del distrito, ya que concentra un alto caudal de vehículos particulares, múltiples líneas de colectivos y una importante circulación peatonal debido a su cercanía al Ferrocarril Mitre.