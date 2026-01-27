Cine al aire libre

San Isidro vuelve a apostar por la cultura bajo las estrellas con una nueva edición de “Cine al Aire Libre”, una propuesta gratuita que invita a familias enteras y grupos de amigos a disfrutar de proyecciones de películas en plazas y espacios públicos durante febrero y marzo.

El ciclo, ya convertido en un clásico del verano, ofrece funciones nocturnas pensadas para compartir con toda la comunidad.

Cine al aire libre en San Isidro Foto: Municipio San Isidro

La iniciativa recorre distintos barrios del municipio con una programación variada que incluye animación, comedias y grandes clásicos del cine internacional, en un entorno ideal para aprovechar las noches de verano. Vecinos y vecinas pueden acercarse con reposera o manta y disfrutar de una experiencia distinta, al aire libre y sin costo.

Entre los títulos destacados se encuentran “Un novio para mi mujer”, “E.T., el extraterrestre, Intensamente” y para los más chiquitos, “Sing 2”, que se proyectarán en espacios emblemáticos como la Plaza Mitre, la Plaza 9 de Julio, el Parque Público del Golf de Villa Adelina y otras plazas del distrito. Desde el municipio recordaron que las funciones se suspenden en caso de lluvia.

Cine al aire libre en San Isidro Foto: Municipio San Isidro

Cronograma de Cine al Aire Libre en San Isidro

Domingo 1/02 – 21 h

Un novio para mi mujer

Av. Rolón 2315, Boulogne

Recomendada para mayores de 13 años

Miércoles 11/02 – 21 h

Intensamente

Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea), Martínez

Apta para todo público

Viernes 13/02 – 21 h

E.T., el extraterrestre

Plaza Mitre (Av. del Libertador 16300), San Isidro

Apta para todo público

Miércoles 18/02 – 21 h

Segunda función

Sing 2

Plaza Castiglia (Jacinto Díaz y Garibaldi), San Isidro

Apta para todo público

Viernes 27/02 – 21 h

Sing 2

Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes), Villa Adelina

Apta para todo público

Sábado 28/02 – 21 h

E.T., el extraterrestre

Parque Público del Golf (José María Moreno y Colombres), Villa Adelina

Apta para todo público

Viernes 6/03 – 21 h

Intensamente