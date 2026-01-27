Cine al aire libre en Buenos Aires: un municipio proyecta películas gratis en plazas durante todo el verano
El municipio presentará una película distinta cada fin de semana para que toda la familia pueda disfrutar bajo las estrellas. Cuáles son los films que se van a proyectar.
San Isidro vuelve a apostar por la cultura bajo las estrellas con una nueva edición de “Cine al Aire Libre”, una propuesta gratuita que invita a familias enteras y grupos de amigos a disfrutar de proyecciones de películas en plazas y espacios públicos durante febrero y marzo.
El ciclo, ya convertido en un clásico del verano, ofrece funciones nocturnas pensadas para compartir con toda la comunidad.
La iniciativa recorre distintos barrios del municipio con una programación variada que incluye animación, comedias y grandes clásicos del cine internacional, en un entorno ideal para aprovechar las noches de verano. Vecinos y vecinas pueden acercarse con reposera o manta y disfrutar de una experiencia distinta, al aire libre y sin costo.
Entre los títulos destacados se encuentran “Un novio para mi mujer”, “E.T., el extraterrestre, Intensamente” y para los más chiquitos, “Sing 2”, que se proyectarán en espacios emblemáticos como la Plaza Mitre, la Plaza 9 de Julio, el Parque Público del Golf de Villa Adelina y otras plazas del distrito. Desde el municipio recordaron que las funciones se suspenden en caso de lluvia.
Cronograma de Cine al Aire Libre en San Isidro
Domingo 1/02 – 21 h
- Un novio para mi mujer
- Av. Rolón 2315, Boulogne
- Recomendada para mayores de 13 años
Miércoles 11/02 – 21 h
- Intensamente
- Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea), Martínez
- Apta para todo público
Viernes 13/02 – 21 h
- E.T., el extraterrestre
- Plaza Mitre (Av. del Libertador 16300), San Isidro
- Apta para todo público
- Miércoles 18/02 – 21 h
Segunda función
Sing 2
- Plaza Castiglia (Jacinto Díaz y Garibaldi), San Isidro
- Apta para todo público
- Viernes 27/02 – 21 h
Sing 2
- Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes), Villa Adelina
- Apta para todo público
- Sábado 28/02 – 21 h
E.T., el extraterrestre
- Parque Público del Golf (José María Moreno y Colombres), Villa Adelina
- Apta para todo público
- Viernes 6/03 – 21 h
Intensamente
- Plaza Carlos Gardel (Guido y Roma), Beccar
- Apta para todo público
- Viernes 6/03 – 21 h