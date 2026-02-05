Arranca el Carnaval en Buenos Aires: fechas, barrios y horarios de los festejos. Fuente: GCBA Prensa.

El Carnaval porteño comenzará a celebrarse desde el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, pero con un esquema más reducido y ordenado que en ediciones anteriores. Tal como viene ocurriendo en los últimos años, el Gobierno de la Ciudad confirmó menos días de festejos, nuevas franjas horarias más acotadas y una importante reducción en los cortes de calles, con el objetivo de compatibilizar la celebración cultural con la movilidad urbana y la vida cotidiana de los vecinos.

Desde la organización explicaron que la decisión apunta a “respetar la tradición cultural de los festejos y disfrutar de la fiesta sin afectar la movilidad y la vida cotidiana de la Ciudad”. En números concretos, este año habrá 10 días de celebraciones, que comenzarán el sábado 7 de febrero y concentrarán su mayor intensidad durante el fin de semana largo de Carnaval.

Arranca el Carnaval en Buenos Aires: fechas, barrios y horarios de los festejos. Foto: NA

Uno de los principales cambios será la modificación de los horarios. Las actividades comenzarán más temprano y finalizarán una hora antes los sábados y domingos, una diferencia significativa respecto de 2025, cuando los corsos se extendían hasta las 2 de la madrugada. Según lo informado, los espectáculos se desarrollarán los sábados de 18 a 1 y los domingos de 18 a 24, mientras que los feriados de lunes 16 y martes 17 mantendrán franjas similares.

En paralelo, el Ministerio de Cultura porteño confirmó una fuerte reducción de los cortes de avenidas: pasarán de 10 en 2025 a solo 4 este año, lo que representa una baja del 60%. Esto será posible gracias al traslado de parte de los festejos a espacios cerrados, como clubes de barrio y polideportivos.

Además, el número total de corsos se reducirá a 19, frente a los 32 que hubo en 2023. Como máximo, habrá cuatro corsos simultáneos en la vía pública, cuando hasta hace dos años se permitían hasta 20 al mismo tiempo.

Arranca el Carnaval en Buenos Aires: fechas, barrios y horarios de los festejos. Foto: Gentileza prensa Cdad. de Buenos Aires.

Por segundo año consecutivo, el Carnaval porteño tendrá su gran fiesta de cierre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el sur de la Ciudad. Allí se realizará el desfile central el domingo 15 y el lunes 16 de febrero, con la participación de murgas barriales y referentes de la música popular, replicando el formato que ya se había implementado en 2025.

Una tradición con historia y fuerte impacto turístico

El Carnaval es una de las fiestas populares más antiguas del país y, a lo largo del tiempo, fue adoptando distintos formatos según los gobiernos y las épocas. En la Ciudad, uno de los grandes clásicos fue durante décadas el desfile por la Avenida de Mayo, que tuvo una breve reinvención en la década pasada, pero luego volvió a discontinuarse. Los feriados de lunes y martes fueron restituidos en 2012, después de varias décadas sin celebrarse.

Más allá de los festejos porteños, el fin de semana largo de Carnaval es clave para el turismo en todo el país. En la Costa Atlántica, por ejemplo, se consolida como el mejor fin de semana del verano en términos de ocupación hotelera y nivel de gasto, una tendencia que se espera que vuelva a repetirse este año.

Arranca el Carnaval en Buenos Aires: fechas, barrios y horarios de los festejos. Foto: Archivo Télam.

Carnaval en la Ciudad: cronograma completo por fecha

Sábado 7 y domingo 8

Boedo: Av. Boedo entre Independencia y San Juan.

Villa Pueyrredón: Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada / Zamudio y Condarco.

Colegiales: Polideportivo Colegiales, Freire 120.

Flores y Caballito: Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Álvarez.

La Boca: Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla.

Mataderos: Av. Alberdi entre Araujo y Guardia.

Paternal: Plaza Sáenz Peña, Av. Juan B. Justo y Boyacá.

Saavedra: Parque Saavedra, Av. Videla y García del Río.

Saavedra: Parque Sarmiento, Av. Dr. Ricardo Balbín 4750.

San Telmo: Anfiteatro del Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón.

Villa Devoto: Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero.

Villa Lugano: Club Torino, Zuviría 4659.

Sábado 14

Boedo: Av. Boedo entre Independencia y San Juan.

Pompeya: Av. La Plata al 2400.

Villa Pueyrredón: Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada / Zamudio y Condarco.

Villa Urquiza: Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal.

Colegiales: Polideportivo Colegiales, Freire 120.

Flores y Caballito: Plaza Irlanda.

La Boca: Palos al 400 y 500.

Liniers: Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí.

Mataderos: Av. Alberdi entre Araujo y Guardia.

Palermo: Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano.

Parque Chacabuco: Av. Eva Perón 1400.

Saavedra: Parque Saavedra y Parque Sarmiento.

San Telmo: Anfiteatro Parque Lezama.

Villa Devoto: Plaza Riccheri.

Villa Lugano: Plaza Unidad Nacional y Club Torino.

Villa Real: Plaza Las Toscaneras, Moliere 2777.

Arranca el Carnaval en Buenos Aires: fechas, barrios y horarios de los festejos. Foto: Buenos Aires

Domingo 15

Autódromo Oscar y Juan Gálvez: Av. Coronel Roca 6902

Se repiten festejos en Boedo, Pompeya, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Colegiales, Flores y Caballito, La Boca, Liniers, Mataderos, Palermo, Parque Chacabuco, Saavedra, San Telmo, Villa Devoto, Villa Lugano, Villa Real y Villa del Parque.

Lunes 16 (feriado, de 18 a 1)

Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Festejos en Boedo, Pompeya, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Colegiales, Villa Devoto, San Telmo, Palermo, Parque Chacabuco, Saavedra, Villa Real, Villa Lugano, La Boca, Flores y Caballito, Liniers, Villa del Parque, Mataderos y Parque Sarmiento.

Martes 17 (feriado, de 18 a 24)

Boedo.

Pompeya.

Villa Pueyrredón.

Villa Urquiza.

Colegiales.

Flores y Caballito.

La Boca.

Mataderos.

Palermo.

Parque Chacabuco.

Saavedra.

San Telmo.

Villa Devoto.

Villa Lugano.

Villa Real.

Sábado 21 y domingo 22

Boedo.

Pompeya.

Villa Pueyrredón.

Villa Urquiza.

Agronomía.

Boedo (Playón San Lorenzo).

Colegiales.

Flores y Caballito.

La Boca.

Liniers.

Palermo.

Parque Chacabuco.

San Telmo.

Villa Devoto.

Sábado 28 y domingo 1° de marzo