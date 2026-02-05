La ANMAT sacó del mercado productos capilares y perfumes: las empresas alcanzadas. Foto: Pixabay.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso en las últimas horas la prohibición de comercialización de una serie de productos cosméticos, capilares y perfumes artesanales que se encontraban a la venta sin contar con la inscripción sanitaria correspondiente.

La medida alcanza a todos los artículos elaborados por cinco empresas que, según el organismo, no estaban debidamente registradas y representaban un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Las sanciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

Allí, la ANMAT identificó a las firmas alcanzadas por la medida como “Shine Hair”, “Zentidos”, “Química C.E.A”, “Química El Regreso S. R. L.” y “Mumytalooks”, dedicadas a la elaboración y comercialización de productos de higiene, cuidado personal y perfumería.

En el caso de Shine Hair, el organismo ordenó la prohibición de la distribución y venta en todo el territorio nacional de múltiples productos para el cabello. Entre ellos, se encuentran aquellos que contienen biotina, células madres vegetales, crema ácida extra hidratación, nutriplex hialurónico, keratina líquida, botox + biotina, shampoo extra ácido, shampoo “equishine” de argán y el acondicionador extra ácido de la marca.

Según detalló la ANMAT, tras consultar su base de datos oficial, se constató que estos cosméticos no estaban debidamente registrados. “Cabe destacar que, consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta Administración Nacional, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos”, reafirmaron desde el organismo.

Además, las autoridades advirtieron que estos productos se comercializaban a través de páginas web y alertaron sobre la posibilidad de que contuvieran formol en su formulación. En ese sentido, enumeraron posibles efectos adversos como “irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo”.

Una situación similar se detectó con la empresa Multilooks, dedicada también al cuidado capilar. La investigación reveló que varios de sus productos se vendían sin inscripción en el registro nacional de cosméticos. Puntualmente, en el caso del “Shampoo Plex Premium”, se comprobó que los datos consignados en el rótulo eran engañosos, ya que el laboratorio mencionado como fabricante había sido dado de baja años atrás y no contaba con habilitación vigente.

En cuanto a los perfumes artesanales y de autor de la marca Zentidos, la ANMAT denunció que ninguno de sus productos estaba inscripto, careciendo de información básica como el lugar de origen. Asimismo, se indicó que estos perfumes se ofrecían a través de Instagram y plataformas de venta online con envíos a todo el país.

Frente a este escenario, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sostuvo que, para “proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración”, resultaba necesario avanzar con la prohibición total.

Desde el organismo remarcaron que la falta de inscripción implica un riesgo sanitario, ya que “no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”, además de no contar con certeza sobre la fecha de vencimiento de los componentes.

Por último, la ANMAT aplicó medidas similares contra los productos elaborados por Química C. E. A. y Química El Regreso S. R. L. Mientras que la primera no poseía inscripción formal ante el organismo, la segunda fue sancionada por comercializar un jabón líquido higienizante marca “Plus” sin habilitación para su producción y sin registro sanitario. Como consecuencia, se ordenó la baja de todas las publicaciones en internet que ofrecían dicho producto.