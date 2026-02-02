Bastián Jerez fue operado por séptima vez a casi un mes del accidente en Pinamar:

Bastián Jerez. Foto: Instagram @macarenacollantess

Bastián Jerez, el nene de 8 años que permanece internado en terapia intensiva tras el accidente ocurrido entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en “La Frontera” de la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por séptima vez este lunes.

El último parte médico señala que “se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural”, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

Frontera de Pinamar Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

En tanto, la intervención quirúrgica fue llevada a cabo para “optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.

Su madre, Macarena Collantes, explicó que la cirugía estaba prevista para después del mediodía en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde el niño permanece internado desde hace varias semanas.

“Hoy operan a Basti. Solo sabemos que es después del mediodía. Le van a colocar una válvula en su cabecita”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Operan a Bastián Jerez. Foto: Instagram @macarenacollantess

Prohíben el uso de vehículos en “La Frontera” de Pinamar

Una resolución judicial ordenó el cese inmediato y la prohibición de circulación de vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares en el sector de “La Frontera” de Pinamar. El propósito del fallo es evitar conductas “de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes”.

Esta decisión fue tomada en el marco del accidente que sufrió Bastián, el niño de 8 años que viajaba en una UTV cuando chocó de frente con una camioneta 4x4 el día 12 de enero.

Los detalles del siniestro siguen siendo analizados. El impacto fue tan fuerte que el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo.