Una histórica ruta cambia para siempre.

El Gobierno de Chubut dio un paso decisivo en materia de infraestructura vial al iniciar formalmente la reconstrucción de un tramo crítico de la Ruta Nacional 40, entre las localidades de Facundo y Los Tamariscos. El comienzo de los trabajos no solo marca un avance largamente esperado por la región, sino que también representa una solución inédita en términos de administración financiera entre la provincia y el Estado nacional.

La firma del acta de inicio de obra puso fin a años de reclamos administrativos y judiciales por el deterioro extremo de un sector que, pese a su importancia estratégica, se encontraba prácticamente abandonado. Con aval judicial mediante, la provincia asumió la ejecución de una obra correspondiente a jurisdicción nacional, ante la falta de respuestas y financiamiento por parte de la Nación.

El Gobierno del Chubut iniciará la reconstrucción de un tramo crítico de la Ruta Nacional 40. Video Instagram @nachotorresch

El acto fue encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y una nutrida delegación de intendentes de la región cordillerana y del sur chubutense. La presencia de los jefes comunales reflejó el fuerte respaldo político a una iniciativa que se encuadra dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un mecanismo que permite compensar obras públicas con deudas financieras preexistentes.

Una obra clave financiada con recursos provinciales

La inversión total supera los $22.352 millones y será afrontada íntegramente con fondos provinciales. Según explicó el mandatario, la decisión respondió a la urgencia que imponía el estado de la ruta, considerada en los últimos años como uno de los tramos más deteriorados y peligrosos de toda la traza de la Ruta 40 en el país.

Comenzó la obra de la Ruta Nacional 40 en Chubut. Foto: Gobierno de Chubut.

Torres detalló que, una vez obtenida la autorización judicial, Chubut solicitó formalmente hacerse cargo de la obra para garantizar su ejecución. “Este tramo se volvió tristemente famoso por su nivel de destrucción. Hoy no solo estamos reconstruyendo la ruta con recursos propios, sino que además logramos cancelar por completo la deuda que la provincia mantenía con la Nación”, sostuvo durante el acto.

El plazo de ejecución previsto es de 18 meses y los trabajos estarán a cargo de la empresa Rigel S.A., que deberá realizar tareas de repavimentación integral y mejoras en las banquinas. Al finalizar la obra, la provincia alcanzará el objetivo de “deuda cero” con el Estado nacional en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, una obligación heredada de gestiones anteriores.

Características técnicas y ejecución

La intervención se desarrolla bajo la Licitación Pública Nº 37-AVP-25 y comprende cerca de 42 kilómetros, ubicados en los departamentos de Alto Río Senguer y Tehuelches. El proyecto contempla la colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico de cinco centímetros de espesor, con un ancho total de 7,70 metros, incluyendo calzada y banquinas.

El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, junto al presidente de Vialidad Provincial, Federico Drescher, supervisaron el inicio de los trabajos. El foco inicial está puesto en los sectores más dañados, donde el asfalto prácticamente había desaparecido, con el objetivo de asegurar condiciones mínimas de circulación antes del inicio de la veda invernal.

Ruta 40. Foto: NA.

Respaldo de los municipios y beneficio regional

El comienzo de la obra contó con la participación de los intendentes Matías Taccetta (Esquel), Sebastián Balochi (Sarmiento), Micaela Bilbao (Lago Blanco), Miguel Gómez (Gobernador Costa), además de autoridades de Aldea Beleiro, Alto Río Senguer, José de San Martín, Tecka y Aldea Apeleg.

Desde los municipios coincidieron en que la recuperación de la Ruta 40 es fundamental para el desarrollo productivo y social de la región, ya que el deterioro del camino impactaba directamente en los costos logísticos, el turismo y la seguridad vial.

La intendenta de Facundo, Vilma Edith Pinilla, remarcó que la obra permitirá mejorar el acceso a servicios esenciales, especialmente en materia de salud. Para cerrar, Torres subrayó que el trabajo articulado con los municipios fue clave para destrabar una obra paralizada durante años. “Transformamos una deuda financiera en una solución concreta para la gente, mejorando la seguridad vial y generando empleo local”, afirmó.