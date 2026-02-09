Antes de Carnaval: decretan un feriado que hará la semana mucho más corta
Mientras los ojos están puestos en el calendario oficial de feriados, esperando por los días de Carnaval, otra jornada de descanso aparece en el horizonte de los argentinos.
Cabe recordar que no todos los feriados son nacionales, sino que también aparecen fechas locales que solo afectan a una ciudad o un pueblo en particular, esto sucederá el miércoles 11 de febrero.
Por qué es feriado el miércoles 11 de febrero de 2026
El miércoles 11 de febrero de 2026 figura como feriado en Mechongué, localidad del partido de General Alvarado, en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una jornada de carácter patronal vinculada a su celebración religiosa. Esta fecha modifica la agenda de los ciudadanos, especialmente a municipales y comerciantes.
Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval 2026
El calendario de feriados 2026 en Argentina ya permite anticipar uno de los descansos más esperados del año: el del Carnaval, que se celebrará los días lunes 16 y martes 17 de febrero.
Estas fechas forman parte de los feriados nacionales inamovibles programados para el próximo año, lo que garantiza la vigencia de dos días completos de descanso consecutivos.
El calendario de feriados 2026 en Argentina
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional