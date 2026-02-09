Calendario de feriados en 2026. Foto: Unsplash.

Mientras los ojos están puestos en el calendario oficial de feriados, esperando por los días de Carnaval, otra jornada de descanso aparece en el horizonte de los argentinos.

Cabe recordar que no todos los feriados son nacionales, sino que también aparecen fechas locales que solo afectan a una ciudad o un pueblo en particular, esto sucederá el miércoles 11 de febrero.

Calendario de febrero. Foto: Freepik

Por qué es feriado el miércoles 11 de febrero de 2026

El miércoles 11 de febrero de 2026 figura como feriado en Mechongué, localidad del partido de General Alvarado, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una jornada de carácter patronal vinculada a su celebración religiosa. Esta fecha modifica la agenda de los ciudadanos, especialmente a municipales y comerciantes.

Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval 2026

El calendario de feriados 2026 en Argentina ya permite anticipar uno de los descansos más esperados del año: el del Carnaval, que se celebrará los días lunes 16 y martes 17 de febrero.

Estas fechas forman parte de los feriados nacionales inamovibles programados para el próximo año, lo que garantiza la vigencia de dos días completos de descanso consecutivos.

El calendario de feriados 2026 en Argentina

Feriados inamovibles de 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026