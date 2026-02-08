Mar del Plata podría sumar un nuevo feriado turístico. Foto: Mar del Plata secreta

Mar del Plata podría sumar una fecha histórica a su agenda de verano. El empresario Cristian Pugliese elevó al municipio una iniciativa que combina festejo, turismo y participación privada: convertir el 14 de febrero, Día de San Valentín, en una celebración a gran escala en toda la costa, inspirada en el histórico Ferragosto italiano.

La propuesta plantea dedicar una jornada completa al disfrute, con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad y un cierre con fuegos artificiales de bajo impacto sonoro. El espectáculo estaría diseñado para cumplir con la normativa vigente y contemplar el bienestar de vecinos, animales y el ambiente.

Según explicó Pugliese, el objetivo es trasladar a Mar del Plata el espíritu del Ferragosto, una fecha clave en Italia en la que la rutina se pausa para dar lugar a la celebración colectiva. En este caso, el 14 de febrero se resignificaría como una gran fiesta urbana, con fuerte protagonismo del sector privado y un marcado atractivo turístico. “Si logramos instalarlo, en poco tiempo puede convertirse en un día emblemático de la temporada”, aseguró.

Mar del Plata podría sumar un nuevo feriado turístico. Foto: Instagram @munimardelplata

Uno de los ejes centrales del proyecto es el financiamiento: empresarios locales estarían dispuestos a cubrir los costos del evento, lo que permitiría avanzar sin que el gasto recaiga sobre el Estado. Aun así, el impulsor de la iniciativa remarcó que el respaldo político es indispensable para su concreción. “Sin apoyo político no hay posibilidad de avanzar”, sostuvo.

Aunque ya existieron conversaciones con autoridades municipales, por el momento no hay una aprobación formal que habilite a comenzar con la planificación de un festejo de gran magnitud.

La idea ya está en debate: un San Valentín convertido en una celebración masiva, con la ciudad movilizada y la costa iluminada. De concretarse, la propuesta podría marcar un punto clave en el calendario turístico de verano de Mar del Plata.

Mar del Plata podría sumar un nuevo feriado turístico. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Qué es el Ferragosto italiano

El Ferragosto es una de las celebraciones más importantes de Italia y se festeja cada 15 de agosto. Tiene su origen en la Antigua Roma, cuando el emperador Augusto instauró las Feriae Augusti como un período de descanso tras las cosechas. Con el paso del tiempo, la tradición se fusionó con el calendario religioso y hoy también coincide con la festividad de la Asunción de la Virgen María, lo que le dio un fuerte arraigo cultural en todo el país.

En la actualidad, el Ferragosto marca el corazón del verano italiano: gran parte de las actividades se detienen, las ciudades se vacían y millones de personas viajan a la playa, al campo o a la montaña. Es una jornada asociada al descanso, la vida al aire libre y las celebraciones populares, con eventos culturales, reuniones familiares y fuegos artificiales, que transforman al día en un verdadero ritual colectivo de disfrute.