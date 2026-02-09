Bastián Jerez fue trasladado desde Mar del Plata al Hospital Italiano de San Justo:

Bastián Jerez fue trasladado desde Mar del Plata al Hospital Italiano de San Justo. Foto: Instagram/macarenacollantess

El traslado de Bastián Jerez, el nene de 8 años que había quedado en coma tras un grave accidente en Pinamar, se concretó este lunes por la tarde. El chico fue llevado desde Mar del Plata hasta el Hospital Italiano de San Justo, donde continuará su recuperación, más cerca de su familia.

El operativo comenzó al mediodía, cuando una ambulancia lo trasladó desde el Hospital Materno Infantil marplatense hasta el aeropuerto local. Desde allí, un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires lo llevó al aeródromo de Esteban Echeverría. Luego, otra ambulancia de alta complejidad lo trasladó hasta el hospital de destino, con custodia policial.

El Hospital Italiano de San Justo, donde fue trasladado Bastián Jerez. Foto: Hospital Italiano

Todo el procedimiento estuvo a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense. En el vuelo viajó también su mamá, Macarena Collantes, quien pudo acompañarlo durante todo el traslado. “Gracias por todo, voy a acompañar a Basti”, expresó antes de salir de Mar del Plata.

Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que el traslado fue posible gracias a la estabilidad clínica del nene. La decisión se tomó para que pueda seguir su tratamiento en un centro cercano a su entorno familiar, en la localidad de Moreno.

El estado de salud de Bastián Jerez y la actualidad de la causa

Bastián había despertado del coma la semana pasada y reconoció a su familia. Su mamá contó en redes sociales que volvió a sonreír y a reaccionar con gestos.

Días antes del traslado había sido sometido a su séptima cirugía, relacionada con el drenaje del líquido cefalorraquídeo, debido a las lesiones cerebrales que sufrió en el choque.

Bastián Jerez había sufrido un grave accidente vehicular el pasado 12 de enero en Pinamar. Foto: Redes sociales

El accidente ocurrió el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba junto a su papá chocó contra una camioneta 4x4 en una zona de médanos de Pinamar. Además de las lesiones abdominales, Bastián tuvo complicaciones cervicales y cerebrales.

Mientras tanto, la causa judicial sigue en manos del fiscal Sergio García. Están imputados tanto el padre del nene como los conductores de los dos vehículos involucrados.