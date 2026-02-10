Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Ayer por la tarde Bastián Jerez, el nene de 8 años que había quedado en coma tras un grave accidente en Pinamar, fue trasladado desde Mar del Plata hasta el Hospital Italiano de San Justo donde continuará su recuperación, más cerca de su familia.

A casi un mes del choque entre una camioneta y el UTV en el que viajaba con su papá, Bastian volvió a ser intervenido quirúrgicamente en el centro médico de La Matanza.

“La evolución clínica favorable permitió avanzar con el traslado para continuar el tratamiento en un centro de salud más cercano a su domicilio“, explicaron el lunes desde la cartera de Salud bonaerense a propósito del traslado.

Este martes Macarena, la madre de Bastian, pidió dadores de sangre con un posteo en Instagram.

Operaron a Bastian Jerez en el sanatorio de San Justo: su mamá pidió dadores de sangre Foto: Redes Sociales

Cómo donar sangre para Bastian

Quienes puedan ayudar, deben sacar turno para donar en el Hospital Italiano. Se puede hacer en la sede de San Justo o en la sede central de Almagro.

En San Justo , los turnos y consultas se gestionan llamando al 4959-0200 (internos 3345 o 3155) o al 011-3079-8707. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 12.

En la sede central de Almagro, los turnos se solicitan al 4959-0200 (internos 8467 o 8531) o al 011-3135-5354. En este caso, se puede donar de lunes a viernes, de 8 a 15.30.

Requisitos para donar sangre:

Llevar DNI

Tener entre 16 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Haber dormido al menos seis horas y sentirse bien .

Además, no se debe haber hecho tatuajes en el último año.

No se necesita estar en ayunas.

Cómo fue el traslado de Bastian

El operativo comenzó al mediodía, cuando una ambulancia lo trasladó desde el Hospital Materno Infantil marplatense hasta el aeropuerto local. Desde allí, un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires lo llevó al aeródromo de Esteban Echeverría. Luego, otra ambulancia de alta complejidad lo trasladó hasta el hospital de destino, con custodia policial.

El Hospital Italiano de San Justo, donde fue trasladado Bastián Jerez. Foto: Hospital Italiano

Todo el procedimiento estuvo a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense. En el vuelo viajó también su mamá, Macarena Collantes, quien pudo acompañarlo durante todo el traslado. “Gracias por todo, voy a acompañar a Basti”, expresó antes de salir de Mar del Plata.

Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que el traslado fue posible gracias a la estabilidad clínica del nene. La decisión se tomó para que pueda seguir su tratamiento en un centro cercano a su entorno familiar, en la localidad de Moreno.

El estado de salud de Bastián Jerez y la actualidad de la causa

Bastián había despertado del coma la semana pasada y reconoció a su familia. Su mamá contó en redes sociales que volvió a sonreír y a reaccionar con gestos.

Días antes del traslado había sido sometido a su séptima cirugía, relacionada con el drenaje del líquido cefalorraquídeo, debido a las lesiones cerebrales que sufrió en el choque.

Bastián Jerez había sufrido un grave accidente vehicular el pasado 12 de enero en Pinamar. Foto: Redes sociales

El accidente ocurrió el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba junto a su papá chocó contra una camioneta 4x4 en una zona de médanos de Pinamar. Además de las lesiones abdominales, Bastián tuvo complicaciones cervicales y cerebrales.

Mientras tanto, la causa judicial sigue en manos del fiscal Sergio García. Están imputados tanto el padre del nene como los conductores de los dos vehículos involucrados.