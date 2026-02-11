Cambios en una sede del Instituto de Previsión Social. Foto: Unsplash

El Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar jubilaciones y pensiones de los trabajadores estatales bonaerenses, informó un cambio importante que deberán tener en cuenta quienes necesiten realizar trámites de manera presencial.

A través de sus delegaciones y Centros de Atención Previsional (CAP), miles de jubilados y pensionados gestionan consultas vinculadas a haberes, reajustes, certificaciones y otros beneficios. Para muchos beneficiarios, la atención presencial continúa siendo fundamental al momento de resolver dudas o completar gestiones administrativas.

Cambio clave del IPS para jubilados. Foto: Unsplash.

Oficina cerrada momentáneamente

En este contexto, el IPS comunicó que la oficina ubicada en San Isidro permanecerá cerrada de forma temporaria. Según precisaron desde el organismo, la fecha de reapertura será informada oficialmente en los próximos días, aunque por el momento no se brindaron detalles sobre los motivos del cierre ni el plazo estimado de la medida.

Mientras la sede de San Isidro permanezca sin atención al público, quienes necesiten realizar trámites de manera presencial podrán acercarse a otras oficinas cercanas. Las alternativas disponibles son el Centro de Atención Previsional (CAP) de Vicente López, ubicado en Maipú 3028, y el CAP de Tigre, en avenida Cazón 171.

Ambas dependencias atienden de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 13.30, lo que permite que jubilados y pensionados continúen gestionando sus trámites sin interrupciones, pese al cierre momentáneo de su sede habitual.

Los demás canales del IPS se mantendrán activos. Foto: Freepik

Desde el organismo también recordaron que el resto de los canales de comunicación no se verá afectado por esta situación. Los beneficiarios pueden realizar consultas a través de la página web oficial del IPS, comunicarse a la línea gratuita 148 o enviar un correo electrónico a consultas@ips.gba.gov.ar

Asimismo, el instituto mantiene activos sus perfiles oficiales en redes sociales como Instagram, Facebook y X, donde también se reciben consultas y se difunden novedades relevantes para los afiliados.