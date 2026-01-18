Parque termal de Dolores. Foto: Municipalidad

A la hora de planificar unas vacaciones, los jubilados no solo buscan lugares tranquilos, sino también precios accesibles. En ese sentido, el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ofrece una serie de beneficios especiales en distintos destinos ideales para descansar y desconectar durante la tercera edad.

El IPS, organismo encargado de administrar jubilaciones y pensiones, impulsa una red de beneficios pensada para acompañar a sus afiliados en el tiempo libre, el descanso y el bienestar. A través de distintos convenios con municipios y prestadores turísticos, las personas jubiladas y pensionadas pueden acceder a propuestas de recreación y turismo con descuentos especiales.

De cara al verano 2026, el organismo amplió su oferta más allá de las prestaciones previsionales tradicionales, incorporando beneficios que facilitan el acceso a actividades recreativas y escapadas dentro de la provincia. El objetivo es promover una mejor calidad de vida y permitir que los afiliados disfruten de sus vacaciones con mayores facilidades económicas.

Sierra de la Ventana ofrece descuentos para jubilados. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Verano 2026: qué beneficios ofrece el IPS

Durante la temporada estival, el IPS consolidó distintos acuerdos que permiten acceder a tarifas reducidas en parques recreativos, descuentos en servicios turísticos locales y promociones en alojamientos adheridos. En la mayoría de los casos, para obtener estos beneficios solo es necesario acreditar la condición de jubilado o pensionado del IPS al momento de realizar la compra o la reserva.

Además, algunos convenios contemplan la posibilidad de extender los descuentos al grupo familiar conviviente, lo que amplía el alcance de las propuestas y permite disfrutar de las actividades en compañía.

Parque Termal Dolores: descuento del 30%

Uno de los beneficios destacados para este verano es el 30% de descuento en la entrada al Parque Termal Dolores, un complejo de aguas dulces y saladas ubicado en el cruce de la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63. El beneficio está destinado a jubilados y pensionados del IPS y, en determinados casos, también alcanza a sus familiares.

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Para acceder al descuento, es necesario presentar la acreditación correspondiente al momento de adquirir la entrada o realizar la reserva. Para más información, se recomienda comunicarse con la Secretaría de Turismo de la ciudad de Dolores.

Laguna Sauce Grande: 40% menos en el ingreso

En el marco de un programa de beneficios desarrollado en Monte Hermoso, el IPS ofrece un 40% de descuento en el acceso a la Laguna Sauce Grande. La promoción está dirigida a jubilados y pensionados bonaerenses que acrediten su condición al momento de realizar la gestión con el área de turismo local.

Este beneficio forma parte de una iniciativa más amplia que busca incentivar el disfrute de espacios naturales y propuestas recreativas en destinos costeros durante la temporada de verano.

Laguna Sauce Grande, Monte Hermoso. Foto: Instagram @montehermoso.laguna

Sierra de la Ventana: descuentos en alojamiento

Otro de los convenios vigentes contempla un 15% de descuento en el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, ubicado en la Comarca de Sierra de la Ventana. La promoción está destinada a afiliados jubilados y pensionados del IPS y puede incluir beneficios adicionales según la estadía.

Para acceder a este descuento, es necesario acreditar la condición de beneficiario del IPS al momento de efectuar la reserva directamente con el establecimiento.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

En conjunto, estas propuestas representan una oportunidad concreta para que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires puedan planificar sus vacaciones de verano 2026 con mayor acceso a opciones de descanso, recreación y turismo, aprovechando descuentos exclusivos dentro del territorio bonaerense.