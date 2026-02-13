El boleto del colectivo saldrá un 41% más caro. Foto: Info Platense

El Gobierno Nacional confirmó un aumento del 41% en tarifas del transporte público. Por ello, el pasaje de ida y vuelta a media distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y La Plata rozarán los $10.000 pesos diarios, generando un fuerte impacto al bolsillo de aquellas personas que hacen este recorrido a diario.

La Costera Metropolitana y Misión Buenos Aires son las líneas que unen la Ciudad de Buenos Aires con La Plata. La Resolución N°8/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación estableció que el ajuste se aplicará en un 31% desde el martes 17 de febrero y el 10% restante a partir del 16 de marzo.

Ciudad de La Plata Foto: Archivo

Cuánto saldrá el viaje

La Costera Metropolitana en su Línea 195 hará que su boleto pase de $3.300 a $4.653, mientras que la Línea 129 de Misión de Buenos Aires trasladará el precio de su pasaje de un $3.200 a $4.512.

De esta manera, una persona que viaje de ida y vuelta entre La Plata y Capital Federal gastará $9.300 pesos por jornada en viáticos; llevando así el gasto mensual a $186.000 pesos para quienes lo hagan de lunes a viernes por trabajo u otras cuestiones.

Ciudad de La Plata Foto: Instagram @turismo.laplata

Cómo ahorrar en colectivos en febrero

Reintegros del 50% al pagar con QR

Desde el lunes 9 y hasta el domingo 22 de febrero, la billetera virtual MODO ofrece reintegros del 50% en viajes en colectivos y subtes de todo el país.

Cómo funciona la promoción

Aplica a pagos realizados con la función “Viaje con QR” (VQR)

El pasaje se paga al valor total y luego se acredita el reintegro

El descuento se deposita en la cuenta bancaria asociada.

Requisitos clave

Tener cuenta bancaria adherida a MODO

Pagar con dinero en cuenta (no con tarjeta)

Contar con saldo mínimo de $1.200

Mostrar el QR desde el celular en el molinete o máquina

Billetera virtual de MODO y Mercado Libre. Foto: NA (Damián Dopacio)

La promoción tiene un tope de $5.000 por banco y los reintegros se acreditan dentro de los 30 días.

Transporte público: cómo viajar gratis en febrero 2026

Visa

Reintegros del 100% en transporte público

Aplica a tarjetas Visa de débito, crédito y prepagas

Tope de $10.000 por mes en subte

Tope de $10.000 por mes en colectivos

Naranja X

Naranja X se destaca con una de las promociones más fuertes, ofreciendo un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

Esta promoción aplica a Visa y Mastercard (crédito o débito) pagando con el celular mediante Google Pay o Apple Pay. El reintegro se ve en 15 días (débito) o en el resumen (crédito).

Naranja X, billetera virtual. Foto: Naranja X.

Naranja X, billetera virtual. Foto: Naranja X.

Modo y Banco Nación: reintegro total

Durante febrero de 2026, Modo y el Banco Nación ofrecen uno de los beneficios más fuertes del mes: 100% de reintegro en pasajes pagados con el celular mediante tecnología sin contacto (NFC).

La promoción tiene dos opciones:

Tarjetas Visa (crédito y débito) del Banco Nación: reintegro total con tope mensual de $10.000 por tarjeta.

Tarjetas MasterCard del mismo banco: también cubre el 100% del pasaje, con tope de $2.000 mensuales.

Banco Nación, BNA. Foto: Banco Nación.

El pago se realiza acercando el teléfono a la validadora. El reintegro no es inmediato: puede demorar hasta 30 días en acreditarse en la cuenta.

La promo está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, ideal para todo el mes y el inicio del ciclo lectivo.

Personal Pay: reintegros según el nivel de uso

Personal Pay ofrece descuentos en el transporte público según el nivel de consumo que tenga cada usuario dentro de la billetera virtual.

Quienes tienen más beneficios son los usuarios que están en el Nivel 3. Este nivel es el más alto y se alcanza al gastar un monto mensual determinado o al mantener saldo en la cuenta remunerada. Los reintegros están vigentes hasta el próximo 28 de febrero.

El pago se realiza con la tarjeta Visa Personal Pay desde el celular, usando tecnología NFC. El dinero reintegrado se acredita en la billetera y puede utilizarse para cualquier cosa.

Personal Pay, billetera virtual. Foto: Personal Pay

Cuenta DNI ofrece beneficios para estudiantes

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece beneficios especialmente para jóvenes y familias. En febrero de 2026 ofrece 100% de reintegro en recargas de transporte y celular para chicos de 13 a 17 años, con un tope mensual de $3.000.

Si bien el total es menor que el de otras billeteras, tiene el objetivo de ayudar a cubrir los gastos del boleto estudiantil y la movilidad diaria. Además, Cuenta DNI ofrece descuentos en carnicerías, verdulerías y supermercados, lo que permite ahorrar en alimentos y compensar gastos de transporte.

Las promociones suelen cambiar cada mes, por lo que conviene seguir los anuncios oficiales del Banco Provincia.