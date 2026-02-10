Viajes gratis en colectivo y subte Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

En febrero 2026, la posibilidad de ahorrar un 50 o 100% en viajes en colectivo o subte siguen vigentes. La clave para aprovechar estas promociones está en conocer qué tecnología exige cada banco: NFC desde el celular o tarjetas contactless.

Hay que tener en cuenta que el pago debe ser siempre desde el celular con el QR o NFC activado, teniendo en cuenta no pasar los topes mensuales y utilizando los acumulables disponibles. Además, recomiendan conservar el comprobante hasta que se reintegre el dinero.

Las billeteras virtuales ofrecerán grandes reintegros al pagar el subte. Foto: GCBA.

Cómo ahorrar la mitad del viaje

Reintegros del 50% al pagar con QR

Desde el lunes 9 y hasta el domingo 22 de febrero, la billetera virtual MODO ofrece reintegros del 50% en viajes en colectivos y subtes de todo el país.

Cómo funciona la promoción

Aplica a pagos realizados con la función “Viaje con QR” (VQR)

El pasaje se paga al valor total y luego se acredita el reintegro

El descuento se deposita en la cuenta bancaria asociada.

Requisitos clave

Tener cuenta bancaria adherida a MODO

Pagar con dinero en cuenta (no con tarjeta)

Contar con saldo mínimo de $1.200

Mostrar el QR desde el celular en el molinete o máquina

La promoción tiene un tope de $5.000 por banco y los reintegros se acreditan dentro de los 30 días.

Cómo viajar gratis en febrero 2026

Visa

Reintegros del 100% en transporte público

Aplica a tarjetas Visa de débito, crédito y prepagas

Tope de $10.000 por mes en subte

Tope de $10.000 por mes en colectivos

Naranja X

Naranja X se destaca con una de las promociones más fuertes, ofreciendo un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

Esta promoción aplica a Visa y Mastercard (crédito o débito) pagando con el celular mediante Google Pay o Apple Pay. El reintegro se ve en 15 días (débito) o en el resumen (crédito).

Naranja X, billetera virtual. Foto: Naranja X.

Modo y Banco Nación: reintegro total

Durante febrero de 2026, Modo y el Banco Nación ofrecen uno de los beneficios más fuertes del mes: 100% de reintegro en pasajes pagados con el celular mediante tecnología sin contacto (NFC).

La promoción tiene dos opciones:

Tarjetas Visa (crédito y débito) del Banco Nación: reintegro total con tope mensual de $10.000 por tarjeta.

Tarjetas MasterCard del mismo banco: también cubre el 100% del pasaje, con tope de $2.000 mensuales.

Viajar gratis en colectivo con BNA+. Foto: Banco Nación

El pago se realiza acercando el teléfono a la validadora. El reintegro no es inmediato: puede demorar hasta 30 días en acreditarse en la cuenta.

La promo está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, ideal para todo el mes y el inicio del ciclo lectivo.

Personal Pay: reintegros según el nivel de uso

Personal Pay ofrece descuentos en el transporte público según el nivel de consumo que tenga cada usuario dentro de la billetera virtual.

Quienes tienen más beneficios son los usuarios que están en el Nivel 3. Este nivel es el más alto y se alcanza al gastar un monto mensual determinado o al mantener saldo en la cuenta remunerada. Los reintegros están vigentes hasta el próximo 28 de febrero.

El pago se realiza con la tarjeta Visa Personal Pay desde el celular, usando tecnología NFC. El dinero reintegrado se acredita en la billetera y puede utilizarse para cualquier cosa.

Personal Pay, billetera virtual. Foto: Personal Pay

Cuenta DNI ofrece beneficios para estudiantes

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece beneficios especialmente para jóvenes y familias. En febrero de 2026 ofrece 100% de reintegro en recargas de transporte y celular para chicos de 13 a 17 años, con un tope mensual de $3.000.

Si bien el total es menor que el de otras billeteras, tiene el objetivo de ayudar a cubrir los gastos del boleto estudiantil y la movilidad diaria. Además, Cuenta DNI ofrece descuentos en carnicerías, verdulerías y supermercados, lo que permite ahorrar en alimentos y compensar gastos de transporte.

Las promociones suelen cambiar cada mes, por lo que conviene seguir los anuncios oficiales del Banco Provincia.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Adiós a la SUBE plástica: celular vs contactless

Para acceder a la gratuidad, es requisito excluyente modernizar el hábito de pago, ya que la tarjeta SUBE tradicional no activa estos beneficios. Los usuarios deben verificar qué tecnología exige su banco: