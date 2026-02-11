Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Este miércoles se desarrolla una jornada que tiene movilizaciones y protestas, en el marco del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Por esto mismo, distintas organizaciones salen a la calle, incluso las que están vinculadas al transporte público, por lo que hay dudas acerca del funcionamiento de los colectivos, trenes y subtes.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se llamó a una movilización en rechazo a la reforma laboral. En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) llamó a un paro de transporte durante este miércoles 11 de febrero.

Movilización de la CGT. Foto: NA

Juan Carlos Schmid, titular de CATT, indicó en declaraciones que pidió que se llevara a cabo “un cese de actividades a partir de las 13, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”.

Ante estos dichos, hubo cierto desconcierto acerca de cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en Buenos Aires durante esta jornada especial.

Cómo funcionan los colectivos, trenes y subtes en Buenos Aires

Finalmente, desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se indicó que el paro de subtes se dará desde las 21, hasta que termine la jornada. Esta medida de fuerza afecta a todas las líneas.

Paro de subtes. Foto: NA/Mariano Sánchez

Con respecto a los colectivos, la Unión de Transporte Argentina (UTA) se sumará a la movilización de este miércoles en dirección al Congreso, aunque no habrá cese de actividades.

Todos los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionarán normalmente, más allá de los desvíos que puedan darse producto de las manifestaciones en CABA.

Los trenes, por su parte, tendrán su cronograma habitual de servicios luego de que La Fraternidad no haya anunciado medidas de fuerza para este miércoles.

Trenes. Foto: NA

Los habitantes podrán trasladarse en transporte público sin grandes complicaciones, más allá de la medida de fuerza en los subtes para las últimas horas de la jornada.

Operativo de seguridad en el Congreso

El operativo alrededor del Congreso incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

El Ministerio de Seguridad, que conduce por Alejandra Monteoliva, aplicará ‘Protocolo Antipiquetes’ desde la primera hora del miércoles, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.

Desde la cartera aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes. También remarcaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao - y Riobamba.

Cortes e ingreso al Congreso de la Nación para la sesión del tratamiento de la reforma laboral. Foto: CHDN

Tal como sucede todos los miércoles, en las habituales marcha de los jubilados se implementará el sistema de vallado en el perímetro del Congreso, una medida que probablemente impacte en el tránsito.

A eso se sumará a la presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes como los gremios nucleados en la CGT, las dos CTA, ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.