Ley de Financiamiento Universitario Foto: AFP

El Gobierno pospuso la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario mediante una medida cautelar luego de que la Justicia exigiera su ejecución. Ahora sumará este proyecto al temario de sesiones extraordinarias de febrero de 2026 para buscar un acuerdo sobre el origen de los fondos para el financiamiento de la medida.

La gestión libertaria busca equilibrio fiscal como objetivo máximo, por lo que incluir este tópico en el temario de las extraordinarias resultó clave en sintonía con la bajada de Milei. El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con el presidente del Consejo Universitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y el vice, Carlos Bartolacci. Allí conversaron sobre el tema para buscar un acuerdo respecto a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y las garantías jurídicas que solicita el sector.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

Financiamiento Universitario: qué hizo el Gobierno y cómo respondió la Justicia

El juez federal Martin Cormick firmó una medida cautelar que le ordenó al Poder Ejecutivo entregar de manera inmediata las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento de Universitario. En un contexto donde el Gobierno suspendió la ejecución de ley amparándose en el Decreto 759/2025, la Justicia consideró que se trata de una medida que presenta rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.

Javier Milei en La Derecha Fest. Foto: La Libertad Avanza

Tiempo después, el Gobierno presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la procuración del Tesoro, en el cual solicitó que la apelación a la ley del 2024 sea concedida con efecto suspensivo, referido al financiamiento de la medida.

Cuál es la situación de las universidades, según CONADU

La titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, afirmó que los sueldos del sector están entre “los más bajos desde la restauración de la democracia” en Argentina y dijo que algunos no superan los $500.000 mensuales. Para la dirigente, los salarios del sector universitario “no llegan a cubrir los gastos básicos como alquiler y alimentos”.

Chevalier brindó declaraciones recientes y dijo que esta situación no solo refleja un deterioro del poder adquisitivo, sino “una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado”. Además, destacó que muchos docentes hoy perciben menos de medio millón de pesos mensuales, una cifra que, en términos reales, no resulta suficiente para garantizar condiciones de vida mínimas.